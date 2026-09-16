UP चुनाव से पहले पंचायत सहायकों के लिए बड़ा एलान: छह की जगह मिलेंगे अब नौ हजार, नहीं हटा पाएंगे प्रधान और सचिव

लखनऊ। उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव से पहले पंचायत सचिवों को लेकर यूपी सरकर के मंत्री ने बड़ा एलान किया है। यूपी के पंचायती राज मंत्री ओम प्रकाश राजभर ने कहा, पंचायत सचिवों का मानदेय छह हजार से बढ़ाकर नौ हजार रुपये किया जाएगा। ये पैसा अब सीधे पंचायत सहायकों के खाते में जाएगा। ओपी राजभर ने कहा कि, इसको लेकर उन्होंने मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ से बुधवार को बातचीत की है

दरअसल, बीते कई दिनों से पंचायत सहायकों का धरना जारी है। मीडिया से बातचीत करते हुए पंचायती राज मंत्री ओपी राजभर ने कहा कि, मुख्यमंत्री से उन्होंने इस संबंध में बातचीत की है। मंत्री ने कहा कि, धरने पर बैठे पंचायत सहायकों की मांगे जायज हैं। उन्होंने कहा कि, अब पंचायत सहायकों को प्रधान और सचिव नहीं हटा पाएंगे। इसके लिए डीएम के नेतृत्व में गठित कमेटी की जांच के बाद ही उन्हें हटाया जा सकेगा।

इसके साथ ही, उन्होंने कैबिनेट मंत्री संजय निषाद के बयानों पर भी अपनी प्रतिक्रिया दी है। उन्होंने कहा कि, जितनी सीटें डॉ. संजय निषाद हारेंगे उतना राजभर एनडीए को जिता देगा। उन्होंने कहा कि, चुनाव आने वाला है, ऐसे में हर नेता दांव आजमा रहा है। बता दें कि संजय निषाद ने कहा कि निषाद पार्टी के कारण भाजपा ने कई सीटों पर जीत दर्ज की थी।

सुर्खियों में बने हुए हैं संजय निषाद

दरअसल, इन दिनों संजय निषाद सुर्खियों में बने हुए हैं। चुनावी मौसम में वो लगातार ऐसा बयान दे रहे हैं, जिसके कारण चर्चाएं खूब हो रही हैं। बीते दिनों उन्होंने सपा नेता माता प्रसाद पांडेय से भी मुलाकात की थी। इस मुलाकात के बाद कई तरह के कयास लगाए जा रहे हैं।