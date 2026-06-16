  1. हिन्दी समाचार
  2. दिल्ली
  3. केंद्र सरकार का बड़ा फरमान, अब बिना डॉक्टर की पर्ची के नहीं मिलेंगी कोई भी सिरप, डॉक्टर का प्रिस्क्रिप्शन जरूरी

केंद्र सरकार का बड़ा फरमान, अब बिना डॉक्टर की पर्ची के नहीं मिलेंगी कोई भी सिरप, डॉक्टर का प्रिस्क्रिप्शन जरूरी

केंद्रीय स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय (Union Ministry of Health and Family Welfare) ने मंगलवार को एक नोटिफिकेशन जारी (Notification Issued) किया, जिसके तहत कफ सिरप (Cough Syrup) समेत सिरप वाली दवाएं अब बिना डॉक्टर की पर्ची के नहीं मिलेंगी। अब ऐसी दवाएं खरीदने के लिए ग्राहकों को डॉक्टर की पर्ची की ज़रूरत होगी।

By santosh singh 
Updated Date

नई दिल्ली। केंद्रीय स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय (Union Ministry of Health and Family Welfare) ने मंगलवार को एक नोटिफिकेशन जारी (Notification Issued) किया, जिसके तहत कफ सिरप (Cough Syrup) समेत सिरप वाली दवाएं अब बिना डॉक्टर की पर्ची के नहीं मिलेंगी। अब ऐसी दवाएं खरीदने के लिए ग्राहकों को डॉक्टर की पर्ची की ज़रूरत होगी।

पढ़ें :- चंपत राय समेत राम मंदिर घोटाले के सभी आरोपियों को तुरंत किया जाए गिरफ्तार : संजय सिंह

बता दें कि पिछले साल अक्तूबर में मध्य प्रदेश के छिंदवाड़ा और राजस्थान में कफ सिरप पीने से हुई बच्चों की मौत की खबरों ने लोगों को काफी डरा दिया था। दवा के सेवन के कारण कई बच्चों की किडनी फेलियर के कारण मौत हो गई थी। स्वास्थ्य सेवा महानिदेशाल (DGHS) ने बच्चों के इलाज के लिए इस्तेमाल होने वाले कफ सिरप के तर्कसंगत उपयोग पर सलाह जारी की थी। जांच में पाया गया था कि सिरप में डायथिलीन ग्लाइकॉल (DEG) की मात्रा 48% से ज्यादा पाई गई, जबकि स्वीकार्य सीमा केवल 0.1% है।

यह बदलाव सरकार द्वारा ‘ड्रग्स रूल्स, 1945’ में ‘ड्रग्स (पांचवां संशोधन) रूल्स, 2026’ के जरिए किए गए संशोधन के बाद आया है। इस संशोधन को 9 जून को सरकारी गजट में नोटिफाई किया गया था।

इन टॉपिक्स पर और पढ़ें:
Hindi News से जुड़े अन्य अपडेट लगातार हासिल करने के लिए हमें फेसबुक, यूट्यूब और ट्विटर पर फॉलो करे...

संबंधित खबरें

IMD Rain Alert : यूपी-बिहार, दिल्ली-राजस्थान समेत 17 राज्यों में आंधी-बारिश का अलर्ट, 80 किमी/घंटा तक तेज हवाएं चलने की चेतावनी जारी

IMD Rain Alert : यूपी-बिहार, दिल्ली-राजस्थान समेत 17 राज्यों में आंधी-बारिश का...

Video Viral : वायुसेना अधिकारी की पत्नी से जबरन दुष्कर्म-धर्मांतरण, आरोपी के चंगुल से बचने लिए चीखती नजर आर ही है महिला,आरोपी मौलाना फरार

Video Viral : वायुसेना अधिकारी की पत्नी से जबरन दुष्कर्म-धर्मांतरण, आरोपी के...

केंद्र सरकार का बड़ा फरमान, अब बिना डॉक्टर की पर्ची के नहीं मिलेंगी कोई भी सिरप, डॉक्टर का प्रिस्क्रिप्शन जरूरी

केंद्र सरकार का बड़ा फरमान, अब बिना डॉक्टर की पर्ची के नहीं...

चंपत राय समेत राम मंदिर घोटाले के सभी आरोपियों को तुरंत किया जाए गिरफ्तार : संजय सिंह

चंपत राय समेत राम मंदिर घोटाले के सभी आरोपियों को तुरंत किया...

राहुल गांधी का बीजेपी सरकार पर सीधा अटैक, बोले-आज इस देश में मेहनत का फल नहीं, सपने देखने की मिलती है सज़ा

राहुल गांधी का बीजेपी सरकार पर सीधा अटैक, बोले-आज इस देश में...

जयपुर में CJP के फाउंडर अभिजीत दीपके को युवकों ने मारे थप्पड़, समर्थकों ने हमलावरों को पीटा

जयपुर में CJP के फाउंडर अभिजीत दीपके को युवकों ने मारे थप्पड़,...