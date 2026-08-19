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गुजरात ‘ड्राई स्टेट’ फिर भी भावनगर में जहरीली शराब पीने से दो की मौत, 19 लोग अस्पताल में कराए गए भर्ती

गुजरात (Gujarat) के भावनगर जिले (Bhavnagar District) में कथित तौर पर नकली शराब पीने से दो लोगों की मौत हो गई, जबकि 19 अन्य लोगों को अस्पताल में भर्ती कराया गया है। यह जानकारी अधिकारियों ने बुधवार को दी है। मामले में पुलिस ने चार शराब तस्करों को हिरासत में लिया है।

By santosh singh 
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भावनगर। गुजरात (Gujarat) के भावनगर जिले (Bhavnagar District) में कथित तौर पर नकली शराब पीने से दो लोगों की मौत हो गई, जबकि 19 अन्य लोगों को अस्पताल में भर्ती कराया गया है। यह जानकारी अधिकारियों ने बुधवार को दी है। मामले में पुलिस ने चार शराब तस्करों को हिरासत में लिया है। अधिकारियों के मुताबिक, सभी प्रभावित लोगों ने एक इंडियन मेड फॉरेन लिकर (IMFL) ब्रांड की नकली बोतलों से शराब पी थी।

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 जिलाधिकारी मनीष कुमार ने बताया कि नकली बोतलों में भरी शराब पीने के बाद लोगों की तबीयत बिगड़ी

भावनगर के जिलाधिकारी मनीष कुमार (District Magistrate Manish Kumar) ने बताया कि नकली बोतलों में भरी शराब पीने के बाद लोगों की तबीयत बिगड़ी। इसके बाद उन्हें अस्पताल ले जाया गया, जहां इलाज के दौरान दो लोगों की मौत हो गई। 19 अन्य लोगों का अस्पताल में इलाज चल रहा है। गौरतलब है कि गुजरात ‘ड्राई स्टेट’ (Gujarat ‘Dry State’) है। राज्य में शराब का निर्माण, बिक्री और सेवन प्रतिबंधित है। इसके बावजूद अवैध रूप से शराब की बिक्री और तस्करी के मामले सामने आते रहे हैं। फिलहाल पुलिस मामले की जांच कर रही है और हिरासत में लिए गए चार लोगों से पूछताछ की जा रही है।

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