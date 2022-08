उरी में घुसपैठ की बड़ी कोशिश नाकाम, सुरक्षाबलों ने 3 आतंकवादियों को किया ढेर

नई दिल्ली। सेना (Army) ने कश्मीर घाटी में घुसपैठ (Infiltration in Kashmir Valley) की बड़ी कोशिश को नाकाम कर दिया है। जम्मू-कश्मीर पुलिस (Jammu and Kashmir Police) के मुताबिक सेना और बारामूला पुलिस (Baramulla Police) ने उरी (Uri ) के कमलकोट सेक्टर में मदियान नानक चौकी के पास 3 घुसपैठियों को मार गिराया। अधिक जानकारी के लिए इंतजार किया जा रहा है। जम्मू-कश्मीर (Jammu and Kashmir) में पिछले कुछ दिनों से लगातार घुसपैठ की कोशिश हो रही है, लेकिन सेना (Army) और पुलिस (Police) की मुस्तैदी के कारण घुसपैठ को नाकाम कर दिया जा रहा है।

उत्तरी कश्मीर के बारामूला जिले (Baramulla District) के उरी सेक्टर (Uri Sector) के कमलकोट इलाके (Kamalkot Sector) में मदियान नानक चौकी (Madian Nanak Chowki) के पास घुसपैठ की कोशिश को नाकाम कर दिया गया। कश्मीर जोन पुलिस (Kashmir Zone Police) ने एक ट्वीट में कहा सेना और बारामूला पुलिस (Baramulla Police) ने उरी के कमलकोट सेक्टर (Kamalkot Sector) में मदियान नानक चौकी (Madian Nanak Chowki) के पास तीन घुसपैठियों को मार गिराया। आगे और विवरण साझा किए जाएंगे।

पिछले तीन दिनों में घाटी में घुसपैठ की यह चौथी कोशिश थी। 23 अगस्त की रात को अख्नूर सेक्टर (Akhnoor Sector) के पलानवाला में सेना के जवानों ने घुसपैठ की कोशिश को नाकाम कर दिया था। सेना ने ट्वीट कर बताया था कि उस समय तक पिछले 72 घंटे में यह घुसपैठ की तीसरी घटना थी।

इससे पहले झांगर और लाम इलाकों में 21 और 22 अगस्त को घुसपैठ की लगातार दो कोशिशें की गईं, जिसमें दो आतंकवादी मारे गये। सेना की 80 इंफैट्री ब्रिगेड (80 Infantry Brigade) के कमांडर ब्रिगेडियर कपिल राणा (Commander Brigadier Kapil Rana) ने कहा था कि इस घटना में आतंकियों के एक कुख्यात मार्गदर्शक (गाइड) को भी गिरफ्तार कर लिया गया। इस गाइड को पाकिस्तान की खुफिया एजेंसी (Pakistan’s Intelligence Agency)के एक वरिष्ठ अधिकारी द्वारा समूह का नेतृत्व करने का काम सौंपा गया था।