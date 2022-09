Maldives Vacation से Aamna Sharif ने टू-पीस में शेयर की बेहद बोल्ड तस्वीरें, आपने देखी क्या ?

मुंबई: अपने ट्रेडिशनल लुक (traditional look) को लेकर हमेशा फैंस का दिल जीतने वालीं आमना शरीफ इन दिनों बेहद बिंदास मूड में नजर आ रही हैं. लेटेस्‍ट तस्‍वीरों में वो टू-पीस में कहर ढाती दिखी हैं. टीवी एक्‍ट्रेस आमना शरीफ (Aamna Sharif) सोशल मीडिया पर काफी एक्टिव रहती हैं.

आपको बता दें, फैंस भी उनकी एक झलक पाने को बेकरार दिखते हैं. उन्‍होंने अपनी लेटेस्‍ट तस्‍वीरें मालदीव वेकेशन (Maldives Vacation) की शेयर की हैं. तस्‍वीरों में आमना को टू-पीस में देखा जा सकता है, जिसमें वह बेहद ग्‍लैमरस लग रही हैं.

वह मालदीव में छुट्टियों का मजा लेती नजर आ रही हैं.

आंखों पर चश्‍मा चढ़ाए आमना समंदर किनारे चटकीली धूप का आनंद उठा रही हैं और अपनी लहराती जुल्‍फों के साथ हर किसी के दिल पर बिजलियां गिरा रही हैं.

आमना ने इंस्‍टाग्राम पर मालदीव वेकेशन की तस्‍वीरें शेयर करते हुए लिखा है, ”One day i will find the right words and they will be simple…”

आमना की ये तस्‍वीरें भी फैंस को दीवाना बना रही हैं. लोग जमकर लाइक्‍स-कमेंट्स कर रहे हैं.

आमना की खूबसूरती और उनकी दिलकश अदाओं पर तो वे सभी पहले से ही फिदा हैं.