Manipur Violence : भाजपा विधायक पाओलीनलाल हाओकिप ने पीएम मोदी, पार्टी और मुख्यमंत्री को किया बेनकाब, सोशल मीडिया पर वीडियो वायरल

नई दिल्ली। मणिपुर में दो महिलाओं को नग्न अवस्था में जबरन घुमाए जाने के बाद सड़क से संसद तक उबाल देखने को मिल रहा है। प्रदेश की राज्यपाल अनुसुइया उइके (Manipur Governor Anusuiya Uikey) ने गुरुवार को पूर्वोत्तर राज्य में मणिपुर में दो महिलाओं के खिलाफ हुए जघन्य अपराध पर दुख व्यक्त किया । साथ ही कानून व्यवस्था की स्थिति पर सवाल उठाया था। इस घटना को उन्‍होंने शर्मसार करने वाला बताया।

इसी बीच मणिपुर से भारतीय जनता पार्टी (BJP) के विधायक पाओलीनलाल हाओकिप (MLA Paolinlal Haokip) ने पूर्वोत्तर राज्य में जातीय हिंसा पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के बयान की आलोचना की है। उन्होंने कहा कि 79 दिनों के बारे में भूल जाइए। इतनी बड़ी हिंसा पर प्रतिक्रिया में देरी के लिए एक सप्ताह भी लंबा समय है। आपको बता दें कि विधायक खुद कुकी-जोमी समुदाय से आते हैं। उनका मानना है कि पीएम मोदी की प्राथमिकताएं पूरी तरह से गलत हैं। साथ ही उन्होंने यह भी दावा किया कि प्रधानमंत्री की अमेरिका की यात्रा से पहले उन्होंने उन तक पहुंचने की कोशिश की थी, लेकिन सफल नहीं हो सके।

If video didn’t go viral PM could not have spoke about #Manipur!

Listen to BJP MLA Paolienlal Haokip exposing PM, BJP & CM!

