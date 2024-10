Manu Bhaker: पेरिस ओलंपिक की डबल मेडलिस्ट मनु भाकर ने पहली बार डाला वोट; फिर हरियाणा के युवाओं से की ये अपील

Olympian Manu Bhaker casts vote for the First time: हरियाणा विधानसभा की 90 सीटों पर शनिवार सुबह से मतदान जारी है। जिसमें प्रदेश के 2,03,54,350 मतदाता अपने मताधिकार का प्रयोग करने के पात्र हैं, जो 1031 उम्मीदवाररों की किस्मत का फैसला मतदाता करने वाले हैं। इसी कड़ी में भारत की स्टार शूटर और पेरिस ओलंपिक डबल मेडलिस्ट मनु भाकर ने भी अपने मताधिकार का प्रयोग किया। इस दौरान मनु भाकर ने कहा कि चुनाव में मतदान करना हर व्यक्ति की जिम्मेदारी है।

दरअसल, शनिवार को मनु भाकर ने अपने पिता राम किशन भाकर के साथ 2024 हरियाणा चुनाव के लिए चरखी दादरी के एक मतदान केंद्र पर अपना वोट डालने पहुंची थी। वोट डालने के बाद उन्होंने मीडिया से कहा, “इस देश के युवा होने के नाते, यह हमारी जिम्मेदारी है कि हम सबसे अनुकूल उम्मीदवार को अपना वोट दें। छोटे कदम बड़े लक्ष्यों की ओर ले जाते हैं… मैंने पहली बार मतदान किया है।” वहीं, मनु ने अपने एक्स पोस्ट में अपनी फोटो शेयर करते हुए लिखा, “अंकित हो गया! एक जिम्मेदार नागरिक के रूप में, मैंने आज सुबह हरियाणा विधानसभा चुनाव में गर्व के साथ अपना वोट डाला। मैं सभी युवा मतदाताओं से आग्रह करती हूं कि वे बाहर निकलें और बड़ी संख्या में मतदान करें। आपका वोट मायने रखता है।”

