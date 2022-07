Mashuka Song Release: रकुल प्रीत का नए गाना ‘माशूका’ में दिखा दिलकश अंदाज

Mashuka Song Release: जेजस्ट म्यूजिक ने इंडिया का पहला पैन इंडिया सिंगल ‘माशूका’ (Mashuka) फैंस के लिए रिलीज कर दिया है। ये गाना हिंदी, तेलुगु और तमिल में रिलीज किया जा चुका है। गाने में खूबसूरत रकुल प्रीत सिंह (Rakul Preet Singh) को पॉप क्वीन गॉडेस के रूप में पेश किया हैं, जो हमें अपने लेंस के माध्यम से अपनी विविड, खूबसूरत और बब्ली पॉप वर्ल्ड में लेकर जाती है।

रकुल प्रीत सिंह (Rakul Preet Singh) देखने में एक दृष्टि की तरह दिखाई देती है, उनकी आभा बहुत शक्तिशाली है और पूरे म्यूजिक वीडियो में उनकी एनर्जी देखने के काबिल है। बता दें कि ‘माशूका’ (Mashuka) का म्यूजिक वीडियो एक बहुत ही अलग पॉप दुनिया का वादा कर रहे है।

It’s officially time to let the #Mashooka season take over ⚡️💖 Song out now! https://t.co/x79G5BwLy1 pic.twitter.com/yUwrfJfOlu

— Rakul Singh (@Rakulpreet) July 26, 2022