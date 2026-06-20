Video : TMC बोली-अभिषेक बनर्जी के हत्या की प्लानिंग बना रही है भाजपा, कोलकाता एयरपोर्ट पर बंदूक संग पकड़ा गया शख्स

तृणमूल कांग्रेस (TMC) सांसद अभिषेक बनर्जी के बीती रात कोलकाता एयरपोर्ट (Kolkata Airport) पहुंचने से पहले हवाई अड्डे पर काफी बवाल हुआ है। टीएमसी (TMC) ने दावा किया कि उनके कार्यकर्ताओं ने एक व्यक्ति को एयरपोर्ट पर पकड़ा, जिसके बाद बंदूक थी। इसके जरिए अभिषेक बनर्जी की हत्या की योजना बनाई गई थी।
कोलकाता। तृणमूल कांग्रेस (TMC) सांसद अभिषेक बनर्जी के बीती रात कोलकाता एयरपोर्ट (Kolkata Airport) पहुंचने से पहले हवाई अड्डे पर काफी बवाल हुआ है। टीएमसी (TMC) ने दावा किया कि उनके कार्यकर्ताओं ने एक व्यक्ति को एयरपोर्ट पर पकड़ा, जिसके बाद बंदूक थी। इसके जरिए अभिषेक बनर्जी की हत्या की योजना बनाई गई थी।
TMC ने एक्स पर लिखा कि भाजपा बंगाल के एक गुंडे ने हथियारों के साथ शायद हमारे राष्ट्रीय महासचिव अभिषेक बनर्जी की हत्या करने की योजना बनाई थी। शुभेंदु अधिकारी (Suvendu Adhikari) की निगरानी में कानून और व्यवस्था की ऐसी हालत है कि अपराधी अब खुलेआम घूम रहे हैं, और बिना किसी डर के खुलेआम हमले करने के लिए उनकी हिम्मत बढ़ गई है। अगर यह एक राजनीतिक विरोधी को खत्म करने की राज्य द्वारा प्रायोजित कोशिश नहीं है, तो और क्या है?
A man carrying arms was spotted waiting at the exit gate where our Hon'ble National General Secretary Shri @abhishekaitc was scheduled to arrive.
YES, THIS IS THE NEW BENGAL under @BJP4Bengal, where law & order has been sacrificed at the altar of HATE, VIOLENCE AND POLITICS OF… pic.twitter.com/7u1mJlFswZ
— All India Trinamool Congress (@AITCofficial) June 19, 2026
पढ़ें :- चंदा चोरों के खिलाफ आप का हल्ला बोल, यूपी में 21 जून को 'भिक्षाटन कार्यक्रम', चंपत राय को भेजेगी 420 का रुपये का डिमांड ड्राफ्ट
सांसद अभिषेक बनर्जी ने भी शनिवार को पश्चिम बंगाल में सुरक्षा को लेकर गंभीर चिंता जताई। उन्होंने दावा किया कि जब वे शुक्रवार रात दिल्ली से कोलकाता एयरपोर्ट जा रहे थे, तब एयरपोर्ट पर एक हथियारबंद व्यक्ति को पकड़ा गया। अभिषेक बनर्जी ने एक्स पर एक पोस्ट में कहा कि कल रात कोलकाता एयरपोर्ट पर, दिल्ली से मेरे लैंड करने के तुरंत बाद, एक चौंकाने वाली घटना हुई। हथियारबंद लोगों को पकड़ा गया, जिससे सिक्योरिटी और कुछ लोग किस हद तक जाने को तैयार हैं, इस पर गंभीर सवाल उठे। उन्होंने आगे आरोप लगाया कि इस घटना पर मेनस्ट्रीम मीडिया के कुछ हिस्सों ने ठीक से ध्यान नहीं दिया।
Last night at Kolkata Airport, shortly after I landed from Delhi, a shocking incident took place. Armed individuals were apprehended, leading to serious questions about security and the lengths to which some are willing to go.
You are unlikely to see this story covered… pic.twitter.com/rfYTn5E3RL
— Abhishek Banerjee (@abhishekaitc) June 20, 2026
पढ़ें :- फिल्म के सेट से लीक हुआ वीडियो, ‘शक्ति शालिनी’ की स्टारकास्ट का BTS इंटरनेट पर वायरल
बनर्जी ने पोस्ट में कहा कि आपको शायद ही मेनस्ट्रीम मीडिया में इस कहानी को ठीक से कवर करते हुए देखने को मिले। अभिषेक बनर्जी शुक्रवार को लोकसभा स्पीकर ओम बिरला से मिलने और बागी टीएमएसी सांसदों के नेशनल सिटिजन्स पार्टी ऑफ इंडिया (NCPI) में विलय को चुनौती देने के लिए दिल्ली गए थे। इससे पहले, तृणमूल कांग्रेस के सांसद डेरेक ओ’ब्रायन ने भी आरोप लगाया कि शुक्रवार रात जब वह और बनर्जी एयरपोर्ट से बाहर निकल रहे थे, तो कोलकाता एयरपोर्ट के एग्जिट गेट पर एक भाजपा सपोर्टर बंदूक के साथ खड़ा था।
‘एग्जिट पर हथियारबंद आदमी था’
बता दें कि तृणमूल कांग्रेस के कार्यकर्ताओं ने कई वीडियोज शेयर किए। इसमें एक में एक व्यक्ति को वहां से पकड़कर ले जाते हुए दिखाया गया, जिसमें उसके पास बंदूक दिखाई दे रही थी। उसने शक जताया कि इससे अभिषेक बनर्जी की हत्या हो सकती थी। ब्रायन ने एक्स पर लिखा कि “बंदूक के साथ भाजपा सपोर्टर। डरावना वीडियो। कल रात कोलकाता एयरपोर्ट के बाहर से और सबूत।
हत्या की कोशिश?
Minutes before @abhishekaitc along with @KBanerjee_AITC and I walked out of Kolkata airport at around 9.45 pm tonight. Armed man at exit. Nabbed by women supporters of TMC. Bengal Police ?
Videos say it all. https://t.co/QUYNU1z8Ps
पढ़ें :- अयोध्या का भंडाफोड़ अधर्मियों के ‘शताब्दी समारोह’ को ‘समाप्ति समारोह’ बना देगा: अखिलेश यादव
— Derek O'Brien | ডেরেক ও'ব্রায়েন (@derekobrienmp) June 19, 2026
ब्रायन ने पूछा कि कुछ मिनट पहले अभिषेक, कल्याण बनर्जी और मैं रात (शुक्रवार) करीब 9.45 बजे कोलकाता एयरपोर्ट से बाहर निकले। एग्जिट पर हथियारबंद आदमी था। TMC की महिला सपोर्टर्स ने उसे पकड़ लिया। बंगाल पुलिस? वीडियो सब कुछ बता रहा है।