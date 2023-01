Meghalaya Assembly Elections 2023 : टीएमसी ने 52 उम्मीदवारों की पहली सूची जारी की , इन दिग्गजों को उतारा मैदान में

कोलकाता। तृणमूल कांग्रेस (TMC) ने मेघालय विधानसभा चुनाव 2023 (Meghalaya Assembly Elections 2023)के लिए 52 उम्मीदवारों की पहली सूची शुक्रवार को जारी कर दी है। सूची जारी करते हुए एआईटीसी मेघालय (AITC Meghalaya) ने अपने ट्वीट में कहा कि हम आगामी राज्य चुनावों के लिए 52 विधानसभा क्षेत्रों के उम्मीदवारों की अपनी पहली सूची की घोषणा करते हुए खुश हैं। सभी उम्मीदवारों को बधाई। हम अफने सुंदर पहाड़ी राज्य में खोए हुए गौरव फिर से हासिल करेंगे।

We are elated to announce our first list of candidates for 52 Assembly constituencies for the upcoming state elections.

Congratulations to all the candidates!

We shall reclaim the lost glory of our beautiful hill state.#TMC #Meghalaya https://t.co/IwVzogG0aP

— AITC Meghalaya (@AITC4Meghalaya) January 6, 2023