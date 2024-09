हसन नसरल्ला को महबूबा मुफ्ती ने बयाया शहीद, बोलीं-एडॉल्फ हिटलर के बाद इजराइली पीएम बेंजामिन नेतन्याहू सबसे बड़े आतंकवादी

श्रीनगर। पीडीपी अध्यक्ष महबूबा मुफ्ती (PDP President Mehbooba Mufti) ने सोमवार को कहा कि एडॉल्फ हिटलर (Adolf Hitler) के बाद इजराइल के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू (Israel’s Prime Minister Benjamin Netanyahu) सबसे बड़े आतंकवादी (Biggest Terrorist) हैं। क्योंकि यहूदी नेता ने फिलिस्तीन और लेबनान को गैस चैंबर में तब्दील कर दिया है।

VIDEO | “International Criminal Court gave the verdict against (Israeli PM) Benjamin Netanyahu that he is a criminal. This incident has actually proved that he (Netanyahu) is a criminal,” says PDP chief Mehbooba Mufti on her tweet on Hezbollah chief Hassan Nasrallah, who was… pic.twitter.com/f0jpBsM9r0

— Press Trust of India (@PTI_News) September 30, 2024