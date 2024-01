Merry Christmas Released: सिनेमाघरों में रिलीज हुई मैरी क्रिसमस, फैंस ने दिए सोशल नेटवर्क पर रिव्यू

Merry Christmas Released: श्रीराम राघवन द्वारा निर्देशित कैटरीना कैफ (Katrina Kaif) और विजय सेतुपति अभिनीत बहुप्रतीक्षित फिल्म ‘मेरी क्रिसमस’ (Merry Christmas) आखिरकार आज यानी कि सिनेमाघरों में रिलीज हो गई है. 12 जनवरी, 2024. अब दर्शकों ने इस फिल्म की पहली स्क्रीनिंग देखी है और इसके बाद अपने रिव्यू सोशल नेटवर्क पर शेयर किए हैं.

आपको बता दें, सोशल मीडिया पर दर्शकों के रिव्यू देखने के बाद ऐसा लग रहा है कि उन्हें ये फिल्म बेहद पसंद आई है. तमिल, तेलुगु और हिंदी में रिलीज हुई इस फिल्म को देखने के बाद लोगों ने कैटरीना कैफ और विजय सेतुपति के अभिनय की सराहना की।

What a movie! Certified banger!!!

Keeps you hooked until the end.#VijaySethupati delivering as always🔥

but it's #KatrinaKaif who steals the show in this one❤️✨️

A #SriramRaghavan masterpiece 🫡💯 pic.twitter.com/KcYcIA35en

— Nikhil Sharma (@Niksayyyyy) January 12, 2024