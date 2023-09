Body Polishing at Home: पार्लर में पैसा खर्च करके नहीं बल्कि घर में ऐसे करें बॉडी पॉलिशिंग, ऐसे बनाएं बॉडी पॉलिशिंग स्क्रब

How to do Body Polishing at Home: कई महिलाएं अपने चेहरे का तो खूब ध्यान रखती हैं लेकिन अपने शरीर और बाकी अंगो की अनदेखी करती है। चेहरे, हाथ और पैरों की तरह शरीर से भी डेड स्किन हटाना उतना ही जरुरी होता है। बॉडी पॉलिशिंग में स्क्रब करने से डेड सेल्स को हटाने में हेल्प कर सकती है।

साथ ही स्किन से टैनिंग भी कम होती है। बॉडी पॉलिशिंग करने से शरीर की गहराई से सफाई होती है।जिससे शरीर में निखार आता है। स्किन सॉफ्ट और चमकदार होती है। साथ ही थकान दूर होती है।’

घर में बॉडी पॉलिशिंग करने का तरीका

आमतौर पर शादी के टाइप पर ही महिलाएं बॉडी पॉलिशिंग कराती है। पार्लर में बॉडी पॉलिशिंग काफी महंगा होता है। इसलिए आप घर पर भी कर सकती है। घर पर बॉडी पॉलिशिंग करने के लिए सबसे पहले गुनगुने पानी से नहा लें।

इसके बाद पूरे शरीर पर 15 मिनट के लिए स्क्रब लगाकर छोड़ दिया जाता है। इसके बाद हाथों में थोड़ा पानी लगाते हुए स्क्रब को हल्के हाथों से रगड़ें। फिर साफ पानी से शरीर की त्वचा को साफ करें। अब पूरे शरीर पर ग्लोइंग पैक लगाएं। पैक सूखने के बाद गीले कॉटन के कपड़े या मुलायम तौलिए से शरीर पोंछ लें। अंत में किसी ऐंसिशयल ऑयल से बॉडी पर 10 मिनट तक हल्के हाथों से मसाज करें।

घर में बनाएं बॉडी पॉलिशिंग के लिए स्क्रब

कॉफी और चीनी से घर ही बनाएं स्क्रब इसके लिए आधा कप कॉफी, आधा कप चीनी 2 चम्मच नारियल तेल की जरुरत होगी।एक बाउल में कॉफी और आधा कप चीनी मिलाएं। इसमें आवश्यकतानुसार पानी मिलाकर गाढ़ा पेस्ट बना लें। इसके बाद इस मिश्रण से बॉडी स्क्रब करें। फिर गुनगुने पानी से नहा लें। आखिरी स्टेप में नारियल तेल से 10 मिनट तक पूरे शरीर की हल्के हाथों से मसाज करें।

बेकिंग सोडा और नींबू का रस मिलाकर तैयार करें स्क्रब

आधा कटोरी बेकिंग सोडा, एक नींबू का रस, 2 चम्मच नारियल तेल को एक बाउल में मिक्स कर लें। तैयार पेस्ट को बॉडी स्क्रब के तौर पर इस्तेमाल कर सकते हैं। किसी कॉटन के कपड़े को पानी में भिगोकर स्क्रब को साफ करें। अंत में नारियल तेल से 5-10 मिनट तक मसाज करें। महीने में एक बार इस नुस्खे को आजमा सकते हैं।