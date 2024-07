Microsoft का सर्वर ठप होने से दुनियाभर के यूजर्स परेशान,एलन मस्क ने ली चुटकी, एंटीवायरस को बताया वायरस

नई दिल्ली। Microsoft का सर्वर ठप होने से दुनियाभर के यूजर्स को परेशानी हो रही है। इसकी वजह से न सिर्फ माइक्रोसॉफ्ट का सिस्टम प्रभावित है, बल्कि दुनियाभर की कई कंपनियां भी इससे प्रभावित हुई हैं। फिलहाल इस आउटेज के बारे में कारण स्पष्ट नहीं है। अब इस पर एलन मस्क (Elon Musk) ने भी चुटकी ली है। एलन मस्क (Elon Musk) ने एक्स हैंडल पर माइक्रोसॉफ्ट पर एक मीम शेयर किया है।

सब बंद लेकिन एक्स चालू

एलन मस्क (Elon Musk) ने एक्स पर एक मीम शेयर किया है। जिसमें एक व्यक्ति एक्स है जो कि ऊपर है तो नीचे बहुत सारे व्यक्ति खड़े हुए हैं। मस्क ने इसके साथ लिखा है कि बाकी सब बंद है, यह ऐप अभी भी काम करता है। इसके अलावा उन्होंने एक पुराने ट्वीट को भी रिट्वीट किया है। इसमें उन्होंने माइक्रोसॉफ्ट की तुलना मैक्रोहार्ड से की है। मस्क का ट्वीट

एंटीवायरस को बताया वायरस

The antivirus was the virus

