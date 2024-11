रूस में बनेगा Ministry of $ex? गर्लफ्रेंड को डेट करने से लेकर होटल का खर्च भी उठाएगी सरकार

नई दिल्ली। रूस (Russia)में घटती जनसंख्या से निपटने के लिए नया मंत्रालय बनाने पर विचार किया जा रहा है। मिरर की रिपोर्ट के अनुसार, राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन (Vladimir Putin) जन्मदर बढ़ाने के लिए सेक्स मंत्रालय (Ministry of $ex) बनाने पर विचार कर रहे हैं। इस मंत्रालय का काम रूस की घटती जन्मदर को बढ़ाने और नए कपल्स को बच्चे पैदा करने के लिए प्रोत्साहित करने संबंधी नीतियां बनाना होगा।

रूस में यह कदम ऐसे समय पर उठाया जा रहा है, जब रूसी अधिकारी घटती जनसंख्या को रोकने के लिए नई पॉलिसी बना रहे हैं। बता दें कि तीन साल से यूक्रेन के साथ युद्ध लड़ रहे रूस में बड़े पैमाने पर जनहानि हुई है और देश की जनसंख्या भी तेजी से घट रही है। जानकारी के मुताबिक, राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन की वफादार और रूसी संसद की पारिवारिक सुरक्षा, पितृत्व, मातृत्व और बचपन समिति की अध्यक्ष, 68 वर्षीय नीना ओस्टेनिना, ऐसे मंत्रालय की मांग करने वाली याचिका की समीक्षा कर रही हैं।

रात 10 से सुबह 2 बजे तक बंद रहेगी लाइट और इंटरनेट

रिपोर्ट्स के मुताबिक, कपल्स को संबंध बनाने के लिए प्रोत्साहित करने के लिए रात 10 बजे से सुबह 2 बजे तक लाइट और इंटरनेट बंद करने का सुझाव दिया गया है। इतना ही नहीं घर पर रहने वाली माताओं को घर के काम के बदले भुगतान करने का भी सुझाव भी है। यहां तक कि सरकार को रिश्तों को बढ़ावा देने के लिए पहली डेट के लिए 5,000 रूबल (£40) तक का फंड देने का भी सुझाव दिया गया है।

RUSSIA is considering setting up a ‘Ministry of Sex’ in the latest desperate attempt to remedy the country’s plummeting libido and birth rates.

The demographic slide has undeniably been made worse by Putin sending his soldiers to fight in his war against Ukraine – resulting in… pic.twitter.com/6RwLbAnpTs

— Melissa Hallman (@dotconnectinga) November 8, 2024