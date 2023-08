Chandrayaan-3 का मजाक उड़ाना एक्टर प्रकाश राज को पड़ गया भारी, बागलकोट में FIR दर्ज

Chandrayaan-3: भारत समेत और पूरी दुनिया, चंद्रयान-3 मिशन (Chandrayaan-3 Mission) के चन्द्रमा की सतह पर लैंडिंग इंतजार में है। अगर चंद्रयान-3 ऐसा करने में सफल रहा तो ISRO एक नया इतिहास रच देगा। वहीं, साउथ सिनेमा के दिग्गज एक्टर प्रकाश राज (Veteran actor Prakash Raj) की ओर से चंद्रयान-3 का मज़ाक उड़ाया गया। जिसको लेकर उनकी काफी आलोचना हो रही है। यही नहीं प्रकाश राज के खिलाफ पुलिस में मामला दर्ज किया गया है।

दरअसल, प्रकाश राज ने रविवार को एक्स (पूर्व में ट्विटर) पर शर्ट और लुंगी पहने एक आदमी का कैरिकेचर शेयर किया था जिसमें वह चाय डाल रहा था। इसके साथ एक्टर ने लिखा, अभी चंद्रयान से पहला व्यू आया..विक्रमलैंडर जस्टटास्किंग। जिसके बाद उनकी कड़ी आलोचना शुरू हो गयी है। हालांकि, प्रकाश राज ने बाद में एक और ट्वीट कर क्लियर भी किया कि उनका कमेंट केवल जोक के तौर पर था।

Hate sees only Hate.. i was referring to a joke of #Armstrong times .. celebrating our kerala Chaiwala .. which Chaiwala did the TROLLS see ?? .. if you dont get a joke then the joke is on you .. GROW UP #justasking https://t.co/NFHkqJy532

— Prakash Raj (@prakashraaj) August 21, 2023