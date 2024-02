मोदी सरकार बीते 10 वर्षों के कार्यकाल में बैंकिंग प्रणाली में केवल अराजकता लाई : जयराम रमेश

नई दिल्ली। कांग्रेस पार्टी महासचिव जयराम रमेश (Congress Party General Secretary Jairam Ramesh) ने कहा कि केंद्र की मोदी सरकार पिछले 10 वर्षों के कार्यकाल में बैंकिंग प्रणाली में केवल अराजकता आई है। पहला, विनाशकारी नोटबंदी का फैसला, जो बिना किसी योजना के और आरबीआई की आपत्तियों के बिना लिया गया। फिर, 2018 में IL&FS के दिवालिया होने से NBFC सेक्टर पर असर पड़ा। 2018 में भी यस बैंक और डीएचएफएल में हजारों करोड़ के घोटाले हुए थे। जयराम रमेश ने कहा कि इस बाद फिर लक्ष्मी विलास बैंक और पीएमसी बैंक भी फेल हुए। नीरव मोदी (Nirav Modi) जैसे लोगों को जनता का पैसा लेकर भागने का मुफ्त वीजा मिल गया। यह आम भारतीय हैं जिन्हें अपनी बचत निकालने में असमर्थ छोड़ दिया गया है।

The last 10 years under PM Modi have brought only chaos to the banking system. First, the disastrous demonetisation decision, taken without any planning and over objections of the RBI. Then, bankruptcy of IL&FS in 2018 hit the NBFC sector. Thousands of crores of scams were done… pic.twitter.com/ljPwX1SaWr

