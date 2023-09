मोदी जी बीजेपी सांसद रमेश बिधूड़ी का घटिया बयान क्या आपने सुना? मुझे पूरा विश्वास है अब आप इनका प्रमोशन जरूर करेंगे : कांग्रेस

नई दिल्ली। भारतीय जनता पार्टी (BJP) सांसद रमेश बिधूड़ी (Ramesh Bidhuri) ने 21 सितंबर को संसदीय परंपराओं को तार-तार करते हुए पार्लियामेंट में आपत्तिजनक बयान दिया है। उन्होंने BSP सांसद दानिश अली (Danish Ali) को लेकर कई अपमानजनक बातें कहीं। सूत्रों के मुताबिक, घटना के बाद लोकसभा स्पीकर ओम बिड़ला (Lok Sabha Speaker Om Birla) ने रमेश बिधूड़ी (Ramesh Bidhuri) के बयान पर सख्त नाराजगी जताई है। इसके साथ ही रमेश बिधूड़ी (Ramesh Bidhuri) को चेतावनी दी कि वो भाषा की मर्यादा रखें। इस तरह की हरकत दोहराने पर सख्त एक्शन लेने की चेतावनी भी दी गई है।

जब बिधूड़ी विवादित टिप्पणी कर रहे थे तब पीछे बैठे पूर्व केंद्रीय मंत्री हर्ष वर्धन हंसते नजर आए

बता दें कि संसद में चंद्रयान 3 मिशन पर चर्चा चल रही थी। तभी अचानक बीजेपी सांसद रमेश बिधूड़ी (Ramesh Bidhuri) BSP सांसद दानिश अली (Danish Ali) पर भड़क गए। रमेश बिधूड़ी के उस बयान पर जमकर बवाल हो रहा है। बयान वाला वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल है। उन्होंने संसद में इतनी शर्मनाक बात कही है कि हम उसे कॉपी में नहीं लिख सकते। जब बिधूड़ी विवादित टिप्पणी कर रहे थे तब पीछे बैठे पूर्व केंद्रीय मंत्री हर्ष वर्धन (Former Union Minister Harsh Vardhan) हंसते नजर आए।

बीजेपी सांसद रमेश बिधूड़ी धर्म के आधार पर ऐसी गालियां दे रहे हैं जो यहां लिखी नहीं जा सकतीं : कांग्रेस

कांग्रेस पार्टी ने पोस्ट में लिखा कि PM मोदी, क्या आपने अपने सांसद रमेश बिधूड़ी (Ramesh Bidhuri) का ये बयान सुना? वो एक दूसरे सांसद को उनके धर्म के आधार पर ऐसी गालियां दे रहे हैं जो यहां लिखी नहीं जा सकतीं। पूरा विश्वास है आपने सुना ही होगा और अब आप इनका प्रमोशन जरूर करेंगे।

‘आतंकवादी’ कहा है तो हम इसे सुनने के आदी हो चुके हैं, लेकिन उसके साथ जो जो कहा गया वो पूरे मुस्लिम समुदाय के खिलाफ है : उमर अब्दुल्ला

इस बयान के लिए बिधूड़ी की आलोचना हो रही है। नेशनल कॉन्फ्रेंस के नेता उमर अब्दुल्ला ने कहा कि अगर उन्होंने केवल ‘आतंकवादी’ कहा है तो हम इसे सुनने के आदी हो चुके हैं, लेकिन उसके साथ जो जो कहा गया वो पूरे मुस्लिम समुदाय के खिलाफ है। मैं समझ नहीं पा रहा हूं कि BJP से जुड़े मुस्लिम इसे कैसे बर्दाश्त कर सकते हैं? इससे पता चलता है कि वो मुसलमानों को लेकर वो क्या सोचते हैं। उन्हें शर्म आनी चाहिए।

मुसलमानों, OBC को गाली देना BJP की संस्कृति का अभिन्न अंग : TMC सांसद महुआ मोइत्रा

TMC सांसद महुआ मोइत्रा ने पोस्ट में लिखा कि मुसलमानों, OBC को गाली देना BJP की संस्कृति का अभिन्न अंग है। PM मोदी ने भारतीय मुसलमानों को अपनी ही धरती पर डर की ऐसी स्थिति में जीने पर मजबूर कर दिया है कि वो मुस्कुराकर सब कुछ सह लेते हैं।

Abusing Muslims, OBCs an integral part of BJP culture – most now see nothing wrong with it. @narendramodi has reduced Indian Muslims to living in such a state of fear in their own land that they grin & bear everything.

Sorry but I’m calling this out. Ma Kali holds my spine. pic.twitter.com/3NAqi5FWPy

