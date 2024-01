Mohammed Shami : इंग्लैंड के खिलाफ पहले दो टेस्ट में शमी को टीम में नहीं मिली जगह, जानिए बाहर होने की असली वजह

Mohammed Shami India Test Squad: आईसीसी वर्ल्ड कप 2023 में अपनी गेंदबाजी से धमाल मचाने वाले तेज गेंदबाज मोहम्मद शमी (Mohammed Shami), इंग्लैंड के खिलाफ शुरुआती दो टेस्ट से बाहर हो गए हैं, मोहम्मद शमी को 25 जनवरी से शुरू हो रही 5 मैचों की टेस्ट सीरीज के शुरुआती दो मैचों के लिए भारतीय स्क्वाड में शामिल नहीं किया गया है। हालांकि, शमी को शामिल न किए जाने को लेकर फैंस खुलकर नाराजगी जाहिर कर रहे हैं।

बीसीसीआई (BCCI) ने शुक्रवार (12 जनवरी) को 16 सदस्यीय टीम का ऐलान किया। इस सीरीज के लिए टीम की कप्तानी रोहित शर्मा को सौंपी गयी है, जबकि जसप्रीत बुमराह को टीम का उपकप्तान बनाया गया है। टीम में केएल राहुल के अलावा विकेटकीपर बल्लेबाज के तौर पर केएस भरत और ध्रुव जुरेल को शामिल किया गया है। लेकिन तेज गेंदबाज मोहम्मद शमी और विकेटकीपर ईशान किशन टीम का हिस्सा नहीं हैं। बताया जा रहा है कि शमी वर्ल्ड कप के दौरान हुई इंजरी से अब तक उबर नहीं पाए हैं। इसलिए उन्हें टीम में जगह नहीं मिल पायी है।

🚨 NEWS 🚨#TeamIndia‘s squad for the first two Tests against England announced 🔽

Rohit Sharma (C ), S Gill, Y Jaiswal, Virat Kohli, S Iyer, KL Rahul (wk), KS Bharat (wk), Dhruv Jurel (wk), R Ashwin, R Jadeja, Axar Patel, Kuldeep Yadav, Mohd. Siraj, Mukesh Kumar, Jasprit…

— BCCI (@BCCI) January 12, 2024