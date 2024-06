Most Subscribed YouTube Channel: सब्सक्राइबर की रेस में T-Series की बादशाहत हुई खत्म, अमेरिकी यूट्यूबर ने पछाड़ा

Most Subscribed YouTube Channel: दुनिया भर में सबसे ज्यादा सब्सक्राइबर्स वाले यूट्यूब चैनल के रूप में टीसीरीज (T-Series) की बादशाहत खत्म हो गयी है, क्योंकि 26.7 करोड़ सब्सक्राइबर्स के साथ मिस्टर बीस्ट (MrBeast) के यूट्यूब चैनल सबसे आगे निकल चुका है, जोकि अमेरिकी यूट्यूबर जिमी डॉनल्डसन (Jimmy Donaldson) का चैनल है।

दरअसल, मिस्टर बीस्ट (MrBeast) 1 लाख ज्यादा सब्सक्राइबर्स के साथ टीसीरीज से आगे निकल चुके हैं। इस समय टीसीरीज यूट्यूब चैनल के सब्सक्राइबर्स की संख्या 26.6 करोड़ है, जबकि जिमी डॉनल्डसन के यूट्यूब चैनल मिस्टर बीस्ट के 26.7 करोड़ सब्सक्राइबर्स हो चुके हैं। बता दें कि 2019 से टीसीरीज पर सबसे ज़्यादा सब्सक्राइबर वाले चैनल के रूप में राज कर रहा था।

‘मिस्टर बीस्ट’ के नाम से जाने जानेवाले डॉनल्डसन अपनी खतरनाक और अनोखी वीडियो के लिए जाने जाते हैं। उनकी वीडियो में ऐसे स्टंट होते हैं। मिस्टर बीस्ट के लेटेस्ट वीडियो $10,000 Every Day You Survive In The Wilderness टाइटल से लगभग 14 घंटे पहले अपलोड किया गया है। इस वीडियो को अभी तक 25,464,949 व्यूज मिल चुके हैं।