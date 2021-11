जयपुरिया इंस्टिट्यूट ऑफ मैनेजमेंट और लखनऊ पब्लिक कॉलेज ऑफ प्रोफेशनल स्टडीज के बीच हुआ एमओयू

लखनऊ। गुणवत्ता पूर्ण शिक्षा और उच्च शिक्षा में नये आयामों को गढ़ते हुए जयपुरिया इंस्टिट्यूट ऑफ मैनेजमेंट (Jaipuria Institute of Management) और लखनऊ पब्लिक कॉलेज ऑफ प्रोफेशनल स्टडीज (Lucknow Public College of Professional Studies) के बीच एक समझौते पर हस्ताक्षर किया गया जिसमे दोनों ही संस्थानों के अध्यापक और छात्र छात्राएं आपसी आदान प्रदान कार्यक्रम का हिस्सा बनेंगे। जयपुरिया प्रबंधन संस्थान के बच्चे और अध्यापक लखनऊ पब्लिक कॉलेज ऑफ प्रोफेशनल स्टडीज (Lucknow Public College of Professional Studies) में क्रमशः विभिन्न कक्षाओं में भाग लेने और कक्षाएं देने जायेंगे।

यही प्रक्रिया लखनऊ पब्लिक कॉलेज ऑफ प्रोफेशनल स्टडीज (Lucknow Public College of Professional Studies) की ओर से भी दोहरायी जाएगी। 9 माह के इस मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग के तहत सभी छात्र छात्राओं के लिए विभिन्न प्रकार के सेमिनार और कार्यशालाएं आयोजित की जाएंगी जिनका मुख्य उद्देश्य बच्चों और अध्यापकों दोनों को ही नवीन वातावरण में बेहतर कार्य क्षमता विकसित करना होगा। इस एमओयू (MoU) को जून 2022 में दोबारा नवीनीकृत किया जाएगा।