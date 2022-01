Movie Pushpa: सुपरस्टार अल्लू अर्जुन की फिल्म ‘पुष्पा’ ने कमाई के तोड़े सभी रिकॉर्ड, इनको भी छोड़ा पीछे

Movie Pushpa: सुपरस्टार अल्लू अर्जुन (Allu Arjun) की फिल्म पुष्पा (movie pushpa) ने धमाल मचा दिया है। ​फिल्म के रिलीज होने के 17 दिन भी खूब पसंद की जा रही है। इस फिल्म ने कमाई के सभी रिकॉर्ड को तोड़ दिया है। दक्षिण भारतीय भाषाओं के साथ ही हिंदी में भी ये फिल्म धमाल मचा रही है। हिंदी भाषा में भी इस फिल्म को खूब पसंद किया जा रहा है।

⭐️ Pandemic era

⭐️ Non-holiday period

⭐️ Tough opponent [#SpiderMan; #83TheFilm in Week 2]

⭐️ Minimal promotions + limited screens/shows

⭐️ Normal ticket pricing [not enhanced rates]#PushpaHindi braves it all… Day 1: ₹ 3.33 cr. Day 17: ₹ 6.25 cr… DO THE MATH. pic.twitter.com/iPnVAnZ9AB

— taran adarsh (@taran_adarsh) January 3, 2022