एलन मस्क को US Gvernment में मिला पद, संभालेंगे ‘डिपार्टमेंट ऑफ गवर्नमेंट एफिशिएंसी’ की कमान

Elon Musk : अमेरिका के नव-निर्वाचित राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने कहा कि टेस्ला और स्पेसएक्स के सीईओ एलन मस्क, अमेरिकी उद्यमी विवेक रामास्वामी (American entrepreneur Vivek Ramaswami) के साथ मिलकर डिपार्टमेंट ऑफ गवर्नमेंट एफिशिएंसी ( DOGE ) का नेतृत्व करेंगे। इस बीच, मस्क ने यह भी घोषणा की कि डिपार्टमेंट ऑफ गवर्नमेंट एफिशिएंसी (‘Department of Government Efficiency’) द्वारा की गई हर कार्रवाई को पूरी पारदर्शिता सुनिश्चित करने के लिए ऑनलाइन साझा किया जाएगा। ट्रंप ने ने कहा कि यह विभाग अनावश्यक नियमों को खत्म करेगा और गैर-ज़रूरी खर्चों में कट में कटौती करने का काम करेगा।

एक्स पर एक पोस्ट में मस्क ने कहा, “अधिकतम पारदर्शिता के लिए सरकारी दक्षता विभाग की सभी कार्रवाइयां ऑनलाइन पोस्ट की जाएंगी। जब भी जनता को लगे कि हम कोई महत्वपूर्ण चीज काट रहे हैं या कोई बेकार चीज नहीं काट रहे हैं, तो हमें बताएं!”

All actions of the Department of Government Efficiency will be posted online for maximum transparency.

Anytime the public thinks we are cutting something important or not cutting something wasteful, just let us know!

We will also have a leaderboard for most insanely dumb… https://t.co/1c0bAlxmY0

— Elon Musk (@elonmusk) November 13, 2024