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गाजियाबाद में 50000 रुपये का इनामी चोर नागिन गिरफ्तार, 100 से ज़्यादा मुकदमें दर्ज, पुलिस मुठभेड़ में लगी गोली

Ghaziabad News : यूपी के गाजियाबाद में पुलिस को बड़ी सफलता हाथ लगी है। यहां पर क्राइम ब्रांच गाजियाबाद व थाना लिंक रोड पुलिस टीम ने 50,000 के इनामी अन्तर्राज्यीय शातिर वाहन चोर फरमान उर्फ नागिन को गिरफ्तार किया है। इस दौरान पुलिस मुठभेड़ में आरोपी के दोनों पैरों में गोली लगी है। आरोपी के पास से चोरी की गयी फॉर्चूनर कार, एक अवैध .315 बोर की पिस्तौल और जिंदा कारतूस बरामद किए गए हैं। 

By Abhimanyu 
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Ghaziabad News : यूपी के गाजियाबाद में पुलिस को बड़ी सफलता हाथ लगी है। यहां पर क्राइम ब्रांच गाजियाबाद व थाना लिंक रोड पुलिस टीम ने 50,000 रुपये के इनामी अन्तर्राज्यीय शातिर वाहन चोर फरमान उर्फ नागिन को गिरफ्तार किया है। इस दौरान पुलिस मुठभेड़ में आरोपी के दोनों पैरों में गोली लगी है। आरोपी के पास से चोरी की गयी फॉर्चूनर कार, एक अवैध .315 बोर की पिस्तौल और जिंदा कारतूस बरामद किए गए हैं।

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सहायक पुलिस आयुक्त, साहिबाबाद अमित सक्सेना ने बताया, “पुलिस कमिश्नर के निर्देश पर अपराध और अपराधियों के खिलाफ चल रहे अभियान के तहत, क्राइम ब्रांच और लिंक रोड पुलिस ने एक पुलिस मुठभेड़ के बाद 50,000 रुपये के इनामी वांछित अपराधी को गिरफ्तार किया है। पुलिस टीम को सूचना मिली थी कि कार चोरी के मामले में आरोपी फरमान, लिंक रोड पुलिस स्टेशन के अधिकार क्षेत्र में आने वाले बृज विहार चौकी इलाके में आने वाला है। इस सूचना पर तुरंत कार्रवाई करते हुए, क्राइम ब्रांच और लिंक रोड पुलिस की एक संयुक्त टीम ने सूर्य नगर चौराहे पर नाकाबंदी की और वाहनों की जांच शुरू की।”

सक्सेना ने आगे बताया कि ऑपरेशन के दौरान, बिना नंबर प्लेट वाली एक सफेद कार आती हुई दिखाई दी… जब पुलिस ने वाहन को रोकने की कोशिश की, तो आरोपी ने रुकने से इनकार कर दिया; इसके बजाय, उसने पुलिस टीम पर गोली चलाई और तेजी से भागने लगा। पुलिस टीम ने उसका पीछा किया; वह राधाकुंज इलाके से होते हुए एक कच्चे रास्ते पर चला गया, जहां सड़क आगे जाकर खत्म हो गई। भागने का कोई और रास्ता न मिलने पर, वह कार से बाहर निकला और जान से मारने की नीयत से पुलिस टीम पर गोली चलाई। आत्मरक्षा में की गई जवाबी कार्रवाई में आरोपी के दोनों पैरों में गोली लगी।

आरोपी की पहचान फरमान के तौर पर हुई है, जिसे ‘नागिन’ के नाम से भी जाना जाता है। उस पर 100 से ज़्यादा आपराधिक मामले दर्ज हैं, जिनमें दो दर्जन से ज़्यादा डकैती, तीन दर्जन से ज़्यादा झपटमारी और तीन दर्जन से ज़्यादा चोरी के मामले शामिल हैं; उस पर तीन अलग-अलग मामलों में गैंगस्टर एक्ट के तहत भी आरोप हैं। उसके पास से एक अवैध .315 बोर की पिस्तौल, साथ ही इस्तेमाल किए गए और जिंदा कारतूस बरामद किए गए। इसके अलावा, महंगी कारें चुराने में इस्तेमाल होने वाला एक उपकरण भी उससे जब्त किया गया। आरोपी को इलाज के लिए भेजा गया है।”

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