NCP सांसद सुप्रिया सुले की साड़ी में लगी आग, एक कार्यक्रम के दौरान हुआ हादसा

पुणे। महाराष्ट्र के बारामती लोकसभा क्षेत्र के हिंजेवाड़ी में एक कार्यक्रम के दौरान एनसीपी सांसद सुप्रिया सुले बाल—बाल बच गईं। दरअसल, कार्यक्रम के दौरान दीप प्रज्जवलित करने के दौरान सुप्रिया सुले की साड़ी में अचानक आग लग गई।

#NCP MP Supriya Sule Saari catches fire in an event in Hinjewadi area of Pune.

Incident took during lighting up the lamp to inaugurate the event.#Pune@supriya_sule @NCPspeaks @PawarSpeaks @CPPuneCity pic.twitter.com/blZ1kTCLgU

— Indrajeet chaubey (@indrajeet8080) January 15, 2023