यूपी में नई शराब नीति से शौकीनों को झटका, जानें कबसे कितना बढ़ेगा दाम?

लखनऊ। यूपी (UP) की योगी सरकार ने नई आबकारी नीति (New Excise Policy) को मंजूरी दे दी है। जिसके बाद 1 अप्रैल से प्रदेश में देशी, अंग्रेजी और बियर की कीमतों में इजाफा होगा। शनिवार को मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ (Chief Minister Yogi Adityanath) की अध्यक्षता में हुई कैबिनेट बैठक में नई शराब नीति (New Excise Policy) को मंजूरी दी गई। नई शराब नीति (New Excise Policy) से शौकीनों को तो झटका लगा ही है, शराब बेचने वालों को भी जेब ढीली करनी होगी।

नई आबकारी नीति (New Excise Policy) के बाद यूपी में देसी और अंग्रेजी शराब की कीमतों में क्रमशः 5 व 10 रुपये की बढ़ोत्तरी होगी। बियर की कीमतों में भी पांच से सात रुपये की वृद्धि होगी. बढ़ी हुयी दरें 1 अप्रैल से लागू होंगी। इसके अलावा लाइसेंस फीस में 10 फीसदी की बढ़ोत्तरी होगी। साथ ही मॉडल शॉप पर शराब पिलाने पर अब दो लाख की बजाय 3 लाख रुपये शुल्क देना होगा।

वित्तीय वर्ष 2023 में 45 हजार करोड़ राजस्व का लक्ष्य रखा

कैबिनेट बैठक में नई आबकारी नीति (New Excise Policy) को मंजूरी मिलने के बाद सरकार ने वित्तीय वर्ष 2023 में 45 हजार करोड़ के राजस्व का लक्ष्य रखा है। पिछले साल यह लक्ष्य 40 हजार करोड़ था।बता दें कि शराब की कीमतों में वृद्धि के अलावा और कोई बदलाव नहीं किया गया है। शराब की दुकानें पहले की तरह ही खुलेंगी।