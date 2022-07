New Maruti Suzuki Vitara : मारुति सुजुकी न्यू विटारा की Photo Leak, जानें कब होगी लॉन्च?

New Maruti Suzuki Vitara: मारुति सुजुकी की न्यू विटारा (Vitara) की लॉन्चिंग का काउंटडाउन जारी है। कंपनी इस SUV को 20 जुलाई को लॉन्च करेगी। माना जा रहा है कि इस कार को ग्लोबली लॉन्च किया जाएगा। ये पुराने मॉडल जो विटारा ब्रेजा के नाम से आ रहा है। उसे रिप्लेस कर देगी। वैसे भी कंपनी ऑल न्यू ब्रेजा 30 जून को लॉन्च कर चुकी है।

अब न्यू विटारा (New Vitara) से जुड़ा एक वीडियो सामने आया है। कहने को ये वीडियो करीब 7 महीने पुराना है। इसे Power Racer नाम के यूट्यूबर ने अपलोड किया था। बता दें कि न्यू विटारा (New Vitara) हाइब्रिड इंजन के साथ आएगी। वहीं, इसके कई फीचर्स टोयोटा हाईराइडर (HyRyder) SUV से मिलते-जुलते होंगे। हम आपको यहां पर न्यू विटारा (New Vitara) के एक्सटीरियर, इंटीरियर, इंजन, फीचर्स से जुड़े 13 फोटोज दिखा रहे हैं।

जानें क्या होती है हाइब्रिड कार?

हाइब्रिड कार में दो मोटर का इस्तेमाल किया जाता है। इसमें पहला पेट्रोल इंजन होता है जो किसी नॉर्मल फ्यूल इंजन वाली कार की तरह होता है। वहीं दूसरा एक इलेक्ट्रिक मोटर इंजन होता है, जो आपको इलेक्ट्रिक व्हीकल्स में देखने को मिलता हैं। इन दोनों की पावर का यूज गाड़ी को चलाने में किया जाता है। जब कार फ्यूल इंजन से चलती है। तब उसके बैटरी को भी पावर मिलती है, जिससे बैटरी अपने आप ही चार्ज हो जाती है और जरुरत के समय एक्स्ट्रा पावर के तौर पर किसी इंजन की तरह काम में आती है।

विटारा हाइब्रिड का एक्सटीरियर

मारुति की न्यू विटारा को हो सकता है कि टोयोटा हाईराइडर के प्लेटफॉर्म पर तैयार किया गया हो, लेकिन एक्सटीरियर के मामले में ये उससे बहुत अलग होगी। इसमें फ्रंट-एंड और रियर डिजाइन अलग होगा। इसके फ्रंट में न्यू डिजाइन वाली ग्रिल मिलेगी। जिसे एकदम नए बंपर के साथ जोड़ा गया है। सामने की तरफ इसमें कई अलग-अलग LED लाइट देखने को मिलेंगी। इस कॉम्पैक्ट SUV का साइज भी बड़ा होगा। माना जा रहा है कि इसका सीधा मुकाबला हुंडई क्रेटा और किआ सेल्टॉस से होगा।

मारुति सुजुकी विटारा हाइब्रिड का इंटीरियर

विटार के इंटीरियर में भी नए अपहोल्स्ट्री के साथ पूरी तरह बदल दिया गया है। विटारा में Hyryder की तरह 9-इंच टचस्क्रीन इन्फोटेनेमेंट सिस्टम और एक हेड-अप डिस्प्ले मिलेगा। विटारा UHD, वेन्टीलेटेड सीटें, कनेक्टेड कार टेक्नोलॉजी और 360 डिग्री कैमरा जैसे फीचर्स मिलेंगे। इसके टॉप वैरिएंट में पैनोरमिक सनरूफ भी देखने को मिलेगी। फीचर्स के मामले में ये टोयोटा हाईराइडर के जैसी हो सकती है। माना जा रहा है कि ये मारुति की नई फ्लैगशिप SUV होगी।

हाइब्रिड इंजन

मारुति सुजुकी की न्यू विटार को एक हाइब्रिड और एक माइल्ड हाइब्रिड इंजन में लॉन्च किया जाएगा। इसमें 1.5 लीटर K15C डुअलजेट पेट्रोल यूनिट के साथ टोयोटा का 1.5L TNGA पेट्रोल यूनिट देखने को मिलेगा। जो कि माइल्ड हाइब्रिड टेक्नोलॉजी से लैस होगा। इस SUV को 6 स्पीड मैनुअल और 6 स्पीड ऑटोमैटिक गियरबॉक्स का ऑप्शन मिलेगा। इस SUV के मैनुअल वैरिएंट्स को ऑल व्हील ड्राइव सिस्टम के साथ पेश किया जा सकता है।

विटारा हाइब्रिड के सेफ्टी फीचर्स

न्यू विटारा में वायरलेस चार्जिंग, डिजिटल इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर, ऑटोमैटिक क्लाइमेट कंट्रोल, वेंटिलेटेड फ्रंट सीट्स, एडजस्टेबल ड्राइवर सीटर और कनेक्टेड कार टेक्नॉलजी जैसे स्टैंडर्ड फीचर्स मिलेंगे। इसके अलावा, सेफ्टी के लिए इसमें मल्टीपल एयरबैग्स, ABS के साथ EBD, ESE, हिल होल्ड असिस्ट, स्पीड अलर्ट, सीट बेल्ट, पार्किंग सेंसर, 360 डिग्री कैमरा समेत कई सेफ्टी फीचर्स देखने को मिल सकते हैं। माना जा रहा है कि इसकी कीमत करीब 10 लाख रुपए से शुरू हो सकती है।