Nimrat Kaur Birthday Special: इस क्रिकेटर के साथ रहे निम्रत कौर के अफेयर के चर्चे

Nimrat Kaur Birthday Special: बॉलीवुड फेमस एक्ट्रेस निम्रत कौर (Nimrat Kaur) आज अपना 40वां बर्थडे शेयर कर रहीं हैं। निम्रत कौर (Nimrat Kaur) का जन्म 13 मार्च 1982 को पिलानी में हुआ था।

आपको बता दें, निम्रत कौर (Nimrat Kaur) बॉलीवुड की बेहतरीन अदाकाराओं में से एक कही जाती है। ‘लंच बॉक्स’ (Lunch box) और ‘एयर लिफ्ट’ (Airlift) जैसी हिंदी मूवीज से उन्होंने बॉलीवुड में अपनी पहचान बनाई और अपने अभिनय का लोहा भी मनवाया है।

रिपोर्ट्स की माने तो मूवीज में आने से पहले निम्रत (Nimrat Kaur) ने 27 से 30 मूवीज को ठुकरा चुकी थी। दरअसल वे अच्छी मूवी करना चाहती थीं। निम्रत कौर (Nimrat Kaur) राजस्थान के पिलानी से हैं। आइए उनके बर्थडे पर उनसे जुड़ी अनसुनी बाते जानें।

लोकल थिएटर से की थी एक्टिंग की शुरुआत

निम्रत कौर (Nimrat Kaur) का जन्म राजस्थान के पिलानी शहर में हुआ था। उनके पिता आर्मी में कार्यरत थे और आतंकवादियों से एक मुठभेड़ के दौरान शहीद हुए। निम्रत कौर (Nimrat Kaur) को शुरू से ही अभिनय में इंटरेस्ट था इसी कारण से उन्होंने पहले दिल्ली के लोकल थिएटर (local theater) से अपने अभिनय की शुरुआत की। पढ़ाई समाप्त होने के उपरांत निम्रत कौर (Nimrat Kaur) ने मुंबई का रूख किया और यहां आकर वह मॉडलिंग करना शुरू कर दिया।

उन्होंने बतौर थिएटर आर्टिस्ट (Theater Artist) कई नाटक किए। इसके बाद उनका बॉलीवुड का सफर शुरू हुआ। मीडिया रिपोर्ट्स के अनुसार उन्होने मूवी में अपनी अभिनय की शुरुआत एक अंग्रेजी मूवी ‘वन नाइट विद द किंग’ (One Night With The King) से की थी। इसके बाद उन्होंने निर्देशक अनुराग कश्यप की फिल्म ‘पेडलर’ से बॉलीवुड में डेब्यू किया।

निमरत कौर और रवि शास्त्री से अफेयर के चर्चे हुए

हम बता दें कि मूवीज में दमदार एक्टिंग के अलावा निम्रत कौर (Nimrat Kaur) इंडियन क्रिकेट टीम के कोच रवि शास्त्री से अफेयर को लेकर कई बार ख़बरें शीर्ष पर रही है। हालांकि उन्होंने इन खबरों को महज अफवाह ही बताया।