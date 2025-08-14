अब जम्मू में फटा बादल, 12 लोगों की मौत, 300 लोगों की फंसे होने की आशंका

नई दिल्ली। उत्तराखण्ड के बाद अब जम्मू कश्मीर के किश्तवाड़ में बादल फटने की बड़ी घटना सामने आई है। घटना में 300 लोगों के फंसने की आशंका व्यक्त की जा रही है। शुरुआती खबरों के मुताबिक 12 लोगों की मौत हो चुकी है। कश्मीर के किश्तवाड़ क्षेत्र में हुई बादल फटने की घटना। एलजी मनोज सिन्ह ने एनडीआरएफ को रवाना किया है।

जम्मू कश्मीर के किश्तवाड़ में कुदरती तबाही सामने आई है। चोसिटी इलाके में गुरुवार की दोपहर बादल फटने की घटना हुई। इससे मचैल माता मंदिर का रूट पूरी तरह से क्षतिग्रस्त हो गया। मचैल चंडी माता मंदिर जम्मू और कश्मीर में जम्मू क्षेत्र के किश्तवाड़ जिले के सब डिवीजन पद्दार में स्थित है। जब बादल फटने की घटना हुई तो मंदिर और इसके रूट पर काफी श्रद्धालुओं की मौजूदगी थी। दोपहर 12:30 बजे बादल फटने की घटना से इलाके एकदम से बाढ़ आ गई। मंदिर की यात्रा के रूट पर मौजूद काफी लोग बाढ़ की चपेट में आ गए है। अभी तक 12 लोगों के शव बरामद हो चुके है और 300 से अधिक लोग अभी भी पानी में फंसे हुए है, जिनको निकालने के लिए सेना, पुलिस और एनडीआरफ की टीम लगाई गई है। बादल फटने के बाद पूरे इलाके में मौजूद नाले उफान पर आ गए। किश्तवाड़ के उपायुक्त पंकज शर्मा ने बताया, बचाव अभियान शुरू कर दिया गया है। अभी तक मृतकों को लेकर आधिकारिक संख्या नहीं बताई गई है।

उपायुक्त से केंद्रीय मंत्री जितेंद्र सिंह ने की बात

बादल फटने की घटना के बारे में पता लगने के बाद केंद्रीय मंत्री जितेंद्र सिंह ने किश्तवाड़ के उपायुक्त पंकज कुमार शर्मा से बात की। उन्होंने एक्स पर पोस्ट किया कि चशोती क्षेत्र में बादल फटने की एक बड़ी घटना हुई है, जिससे भारी जनहानि होने की आशंका है। प्रशासन कार्रवाई में तुरंत जुट गया है और बचाव दल घटनास्थल के लिए रवाना हो गया है। उन्होंने कहा कि क्षति का आकलन किया जा रहा है और आवश्यक बचाव एवं चिकित्सा प्रबंधन व्यवस्था की जा रही है।

जम्मू-कश्मीर के उपराज्यपाल ने जताया दुख

जम्मू-कश्मीर के उपराज्यपाल ने बादल फटने की घटना पर दुख जताया है। एलजी कार्यालय की ओर से एक्स पर पोस्ट किया गयाचोसिटी किश्तवाड़ में बादल फटने की घटना से व्यथित हूं। शोक संतप्त परिवारों के प्रति संवेदना और घायलों के शीघ्र स्वस्थ होने की प्रार्थना करता हूं। पुलिस, सेना, एनडीआरएफ और एसडीआरएफ अधिकारियों को बचाव और राहत अभियान को मजबूत करने और प्रभावितों को हर संभव सहायता प्रदान करने का निर्देश दिया गया है।