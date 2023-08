ODI World Cup 2023: वनडे विश्व कप के लिए इंग्लैंड टीम का हुआ एलान, बेन स्टोक्स की संन्यास के बाद वापसी

ODI World Cup 2023: वनडे विश्व कप की तैयारियों में सभी टीमें जुट गई हैं। वनडे विश्व कप की शुरूआत में महज कुछ ही महीने शेष बचे हुए हैं। इस बीच इंग्लैंड ने बुधवार को वनडे विश्व कप 2023 के लिए टीम की घोषणा कर दी है। इसमें बेन स्टोक्स को भी शामिल किया गया है।स्टोक्स ने 2022 में वनडे क्रिकेट से संन्यास ले लिया था। लेकिन अब वे संन्यास से वापसी करेंगे। हालांकि इंग्लैंड ने विश्व कप के लिए अभी स्थायी टीम की घोषणा की है।

लेकिन इसमें संभवत: कोई बड़ा बदलाव नहीं होगा। आईसीसी ने ट्वीट करके यह खबर फैंस से शेयर की है। इंग्लैंड की तरफ से अभी अस्थीय टीम में 15 खिलाड़ियों को जगह दी गई है। अहम बात यह है कि इसमें हैरी ब्रूक और जोफ्रा आर्चर को शामिल नहीं किया गया है। आर्चर संभवत: विश्व कप में नहीं खेल सकेंगे।

