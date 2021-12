Asian Champions Trophy : भारत ने चिर प्रतिद्वंद्वी पाकिस्तान को 4-3 से हराकर जीता कांस्य पदक

Asian Champions Trophy : ओलंपिक कांस्य पदक विजेता भारत ने बुधवार को यहां एशियाई चैंपियंस ट्रॉफी पुरुष हॉकी टूर्नामेंट में तीसरे-चौथे स्थान के प्ले-ऑफ मैच में चिर प्रतिद्वंद्वी पाकिस्तान को 4-3 से हराकर कांस्य पदक जीत लिया है। भारत, जो मस्कट में टूर्नामेंट के पिछले संस्करण में पाकिस्तान के साथ गत चैंपियन था, मंगलवार को सेमीफाइनल में जापान से 3-5 से हारने के बाद सांत्वना पुरस्कार के साथ वापसी करेगा।

Congratulations to the #MenInBlue for clinching the 3rd place in the Hero Men’s Asian Champions Trophy Dhaka 2021. 🏆

Well played, team 🇮🇳.👏🤩#IndiaKaGame #HeroACT2021 pic.twitter.com/j7UDwYoins

— Hockey India (@TheHockeyIndia) December 22, 2021