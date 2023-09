एक राष्ट्र एक चुनाव बहुदलीय संसदीय लोकतंत्र और संघवाद के लिए विनाशकारी होगा: असदुद्दीन ओवैसी

नई दिल्ली। एआईएमआईएम प्रमुख असदुद्दीन ओवैसी (Asaduddin Owaisi) ने ‘वन नेशन वन इलेक्शन’ (One Nation One Election) के मुद्दे पर केंद्र सरकार पर निशाना साधा है। उन्होंने कहा कि, यह बहुदलीय लोकतंत्र और संघवाद के लिए विनाशकारी होगा। इससे पहले भी विपक्षी दलों के अन्य नेताओं ने वन नेशन वन इलेक्शन को लेकर सरकार पर केंद्र की मोदी सरकार पर निशाना साधा था।

रविवार को असदुद्दीन ओवैसी (Asaduddin Owaisi) ने ट्वीट कर लिखा कि, यह उस समिति की नियुक्ति की अधिसूचना है जो ‘वन नेशन वन इलेक्शन’ पर गौर करेगी। यह स्पष्ट है कि यह महज एक औपचारिकता है और सरकार पहले ही इसे आगे बढ़ाने का फैसला कर चुकी है। एक राष्ट्र एक चुनाव बहुदलीय संसदीय लोकतंत्र और संघवाद के लिए विनाशकारी होगा।

This is the notification appointing the committee that will look into #OneNationOneElection. It is the clear that this is just a formality and the govt has already decided to go ahead with it. One nation one election will be a disaster for multiparty parliamentary democracy &… pic.twitter.com/sgKxOvG75A

— Asaduddin Owaisi (@asadowaisi) September 3, 2023