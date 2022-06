ONGC helicopter : ओएनजीसी के हेलीकॉप्टर की अरब सागर में emergency landing, बचाव कार्य जारी

ONGC Helicopter : ONGC के हेलीकॉप्टर को अरब सागर में ऑयल रिग के पास की एमरजेंसी लैंडिंग करनी पड़ी। इस हेलीकॉप्टर में कुल 9 लोग सवार थे। जिनमे से 4 को रेस्क्यू (Rescue) कर लिया गया है। फिलहाल रेस्क्यू ऑपरेशन (Rescue Operation) जारी है।

कंपनी ने एक ट्वीट में कहा कि सात यात्रियों और दो पायलटों को लेकर एक हेलीकॉप्टर ने आज मुंबई हाई में सागर किरण में तेल और प्राकृतिक गैस निगम लिमिटेड (ओएनजीसी) रिग के पास अरब सागर में आपातकालीन लैंडिंग की। इसमें कहा गया है कि अब तक छह यात्रियों को बचा लिया गया है और अभियान जारी है।

कंपनी के अधिकारी ने कहा कि नौ में से छह लोगों को अब तक बचा लिया गया है और अन्य को सुरक्षित निकालने की कोशिश की जा रही है।

Six persons have been rescued so far. https://t.co/iBVPTkgDJQ

