PAK Vs AUS: पाकिस्तान के मैच हारते ही खुशी से नाचने लगे बलोच के लोग, वीडियो जमकर हो रहा वायरल

नई दिल्ली। यूएई और ओमान में खेले जा रहे सातवें टी20 विश्वकप(T20 World Cup) के दूसरे सेमीफाइनल मैच में आस्ट्रेलिया की टीम ने पाकिस्तान को हरा कर फाइनल में जगह बना लिया। जहां एक तरफ पूरा पाकिस्तान मायूस नजर आया तो वहीं बलूचिस्तान के लोगों ने पाकिस्तान की हार पर जश्न मनाया। एक वीडियो में जहां बलूचिस्तान(Baluchistan) के लोग पाकिस्तान की हार पर एक दूसरे को बधाई देते नजर आ रहे हैं, तो वहीं दूसरे वीडियो में बलोच नाचते नजर आ रहे हैं।

Baloch celebrating Australia’s win over Pakistan in the #T20WorldCup21 Semifinals https://t.co/Q82NjfTe9s

— Tarek Fatah (@TarekFatah) November 11, 2021