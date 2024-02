Pakistan Election Results : रुझानों में इमरान खान की पार्टी PTI आगे, नवाज शरीफ को हार स्वीकार करने की दी सलाह

Pakistan Election Results :पाकिस्तान में आम चुनाव (Pakistan General Elections) में गुरुवार को संसद के निचले सदन नेशनल असेंबली और चार प्रांतीय विधानसभाओं की 336 सीटों के लिए लोग वोट डाले गए। वहीं, पाकिस्तान में शुक्रवार को आम चुनाव की मतगणना जारी है। जिसके शुरुआती रुझानों में इमरान खान (Imran Khan) की पार्टी पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ (PTI) आगे चल रही है।

पाकिस्तानी मीडिया का दावा है कि इमरान खान (Imran Khan) की पार्टी पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ के उम्मीदवार 154 सीटों पर आगे चल रहे हैं। अब तक आए नतीजों के के मुताबिक, 5 सीटों पर इमरान खान की पार्टी पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ (PTI) जीत दर्ज कर चुकी है। नवाज शरीफ (Nawaz Sharif) की पार्टी पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज (PMLN) को 4 सीटों पर जीत मिली है, जबकि 3 सीटों पर अमीन फहीम की पार्टी पाकिस्तान पीपुल्स पार्टी पार्लियामेंटेरियन (PPPP) ने जीत हासिल की है।

Show some grace @NawazSharifMNS, accept the defeat! People of Pakistan will never accept you. This is a golden opportunity to regain some credibility as a democrat. Daylight robbery is going to be rejected massively by Pakistan! #PTIWon #RespectMandate

— PTI (@PTIofficial) February 9, 2024