Pakistan illegal refugees : पाकिस्तान ने अफगान नागरिक कार्ड धारकों से 31 मार्च तक देश छोड़ने को कहा

अमेरिका की तरह पाकिस्तान ने भी अवैध शरणार्थियों पर सख्त रुख अपना लिया है। पाकिस्तान ने अवैध शरणार्थियों (illegal refugees) और अफगान नागरिक कार्ड धारकों (Afghan citizen card holders) को 31 मार्च तक देश छोड़ने का अल्टीमेटम दे दिया है। Pakistan: Pakistan asked Afghan citizen card holders to leave the country by March 31