Pakistan World Cup Team: वनडे वर्ल्ड के लिए पाकिस्तान की टीम घोषित, कई खिलाड़ियों का पत्ता कटा, इनकी हुई वापसी

Pakistan World Cup Team Announcement: आखिरकार पाकिस्तान ने वनडे वर्ल्ड कप के लिए अपनी टीम का ऐलान कर दिया है। जिसमें बाबर आजम को कप्तान और शादाब खान को उपकप्तान के तौर पर बरकरार रखा गया है। इसके अलावा तेज गेंदबाज हसन अली की टीम में वापसी हुई है। वहीं, एशिया कप के दौरान चोटिल हुए नसीम शाह वर्ल्ड कप में नजर नहीं आएंगे। इसके अलावा कई खिलाड़ियों की किस्मत चमकी है।

पीसीबी ने अपने ऑफीशियल एक्स (ट्विटर) हैंडल से वीडियो शेयर कर टीम का ऐलान किया है। जिसमें वर्ल्ड कप 2023 में खेलने वाले खिलाड़ियों की लिस्ट और उनके वीडियो शामिल किए गए हैं। पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड की सिलेक्शन कमेटी की ओर से घोषित टीम में कप्तान बाबर आजम के साथ-साथ फखर जमान, इमाम-उल-हक और मोहम्मद रिजवान का नाम भी शामिल है। इसके अलावा इफ्तिखार अहमद और सलमान आगा को भी मौका दिया गया है।

एशिया कप में चोटिल हुए पाकिस्तान के बेहतरीन गेंदबाजों की लिस्ट में शामिल नसीम शाह बाहर हो गए हैं। अब तेज गेंदबाजी का क्रम में शाहीन शाह अफरीदी, हारिस रऊफ , हसन अली और मोहम्मद वसीम (जूनियर) नजर आएंगे। इसके अलावा अब्दुल्ला शफीक, उसामा मीर और सऊद शकील को मौका मिला है। रिजर्व खिलाड़ियों के तौर पर मोहम्मद हारिस, अबरार अहमद और जमान खान को शामिल किया गया है।

🚨 Our squad for the ICC World Cup 2023 🚨#WeHaveWeWill | #CWC23 pic.twitter.com/pJjOOncm56

— Pakistan Cricket (@TheRealPCB) September 22, 2023