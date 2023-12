Watch : कंगाल पाकिस्तान क्रिकेट के पास स्ट्रेचर भी नहीं! चोटिल इंटरनेशनल खिलाड़ी को कंधे पर ले जाया गया बाहर

Shadab Khan Injured: पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड (Pakistan Cricket Board) अपने फैसलों और उनके खिलाड़ी अपने बड़बोलेपन के लिए अक्सर आलोचनाओं का शिकार होते रहते हैं। हाल ही में पाकिस्तान की सीनियर टीम के खिलाड़ियों को ऑस्ट्रेलिया पहुंचने पर किट बैग सहित अपना सामान एक ट्रक के पीछे लोड करते देखा गया। इस मामले में खूब सुर्खियां बटोरीं थीं। वहीं, अब एक ताजा मामला सामने आया है, जिसमें पाकिस्तान में टी-20 मैच के दौरान चोटिल सीनियर खिलाड़ी शादाब खान (Shadab Khan) को कंधे पर बाहर ले जाया गया।

दरअसल, कराची में सिलाकोट और रावलपिंडी के बीच रविवार को नेशनल टी20 कप का एक मैच खेला गया जिसमें रावलपिंडी के कप्तान शादाब खान (Shadab Khan) फील्डिंग के दौरान चोटिल हो गए थे। शादाब खान को चलने में दिक्कत हो रही थी। उन्हें मैदान से बाहर ले जाने के लिए स्ट्रेचर की जरूरत थी, लेकिन स्टेडियम में स्ट्रेचर (Stretcher) न होने के कारण शादाब को साथी खिलाड़ी ने अपने कंधे पर उठाकर बाहर ले गए। अब इसका एक वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है। यूजर्स पीसीबी (PCB) की व्यवस्था का जमकर मजाक उड़ा रहे हैं।

There was no stretcher to take out Shadab Khan who was injured during the match. Then he was taken out of the field like this.

Does PCB not even have money to arrange stretchers?#PakistanCricket #PCB #PakistanCricketTeam #Shadabkhan pic.twitter.com/ygc9qkNwrU

— Abhimanyu Indian (@Abhi321997) December 4, 2023