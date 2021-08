पाकिस्तान सूचना प्रसारण मंत्री बोले- अनपढ़ों का झुंड ही दुनिया में पाक की छवि के लिए खतरा

नई दिल्ली। पाकिस्तान के पीएम इमरान खान (Pakistan PM Imran Khan) कट्टरपंथी लोगों पर नकेल कसने में फेल ही साबित हुए है। आए दिन पाकिस्तान में कोई न कोई ऐसी हरकत करता है जिससे पूरी दुनिया में पाकिस्तान (Pakistan ) का थू-थू होना, स्वाभाविक है। पाकिस्तान में भारत के गौरवशाली अतीत से जुड़े प्रतीकों से जारी नफरतों का सिलसिला खत्म होने नाम नहीं ले रहा है। तहरीक-ए-लब्बैक (Tehreek-e-Labbaik) पाकिस्तान से जुड़े एक शख्स ने लाहौर में महाराजा रणजीत सिंह (Maharaja Ranjit Singh) की मूर्ति को ध्वस्त कर दिया है।

मंगलवार को सोशल मीडिया पर मूर्ति तोड़ने जाने का वीडियो तेजी से वायरल है। वीडियो में पाकिस्तानी कट्टरपंथी (Pakistani fundamentalists) शख्स महाराजा रणजीत सिंह (Maharaja Ranjit Singh) की मूर्ति ध्वस्त करते नजर आ रहा है। इसके पहले भी इन मामलों में सिर्फ कार्यवाही के नाम पर बस खानापूर्ति ही हुई थी। हालांकि पाकिस्तान के सूचना प्रसारण मंत्री फवाद चौधरी (Information and Broadcasting Minister of Pakistan Fawad Chaudhry) ने घटना पर नाराजगी जाहिर की है।

#Shameful this bunch of illiterates are really dangerous for Pakistan image in the world https://t.co/TXoAXCQtWW

फवाद चौधरी ने घटना पर प्रतिक्रिया देते हुए कहा है कि अनपढ़ों का यह झुंड दुनिया में पाकिस्तान की छवि के लिए वाकई खतरनाक है। बता दें कि पाकिस्तानी शख्स लाहौर के किले में स्थापित 19वीं सदी के सिख शासक महाराजा रणजीत सिंह (Maharaja Ranjit Singh, the Sikh ruler of the 19th century) की मूर्ति को लगातार उखाड़ने की कोशिश करता है, फिर मूर्ति तोड़कर गिरा देता है। इस दौरान रणजीत सिंह के खिलाफ नारेबाजी भी कर रहा है।

प्रतिमा तोड़े जाने के बाद पाकिस्तान में खलबली मच गई है। पाकिस्तान के प्रधानमंत्री इमरान खान के विशेष सहायक डॉक्टर शाहबाज गिल ने कहा है कि लाहौर में रणजीत सिंह की प्रतिमा को नुकसान पहुंचाने वाले आरोपियों के खिलाफ तत्काल कार्रवाई की जाएगी। यह बीमार मानसिकता के लक्षण हैं। ऐसे आरोपियों के खिलाफ पुलिस कड़ी कार्रवाई करेगी।

तहरीक-ए-लब्बैक का सदस्य है आरोपी

चौतरफा दबाव के बाद पाकिस्तान के पंजाब प्रांत की पुलिस भी हरकत में आई है। महाराजा रणजीत सिंह की प्रतिमा तोड़े जाने वाले कट्टरपंथी समूह तहरीक-ए-लब्बैक के सदस्य रिजवान को गिरफ्तार कर लिया है। पुलिस ने जानकारी दी कि घटना के आरोपी को गिरफ्तार कर लिया गया है। उसके खिलाफ सख्त कार्रवाई की जा रही है।

फिर से स्थापित की जाएगी प्रतिमा

पाकिस्तान के पंजाब प्रांत के मुख्यमंत्री उस्मान बुजदारी ने भी महाराजा रणजीत सिंह की प्रतिमा क्षतिग्रस्त होने की घटना पर संज्ञान लेते हुए लाहौर के वरिष्ठ पुलिस अधिकारी से रिपोर्ट मांगी है। उन्होंने कहा कि गिरफ्तार आरोपियों के खिलाफ कानून के अनुसार कार्रवाई की जानी चाहिए। प्रतिमा को उसकी मूल स्थिति में बहाल किया जाएगा।

भारत में भी घटना पर रोष

वहीं पाकिस्तान में हुई इस घटना से भारतीय भी आहत है। दिल्ली सिख गुरुद्वारा प्रबंधन समिति के अध्यक्ष मनजिंदर सिंह सिरसा ने इस तरह की नफरत फैलाने वालों पर अंकुश लगाने के लिए सख्त कार्रवाई की मांग की है।

I have apprised Jt Secretary, Min of Exteranl Affairs (PAI) Mr JP Singh about this incident who has assured me that he would take up this matter with @PakinIndia & ask them to take a strict action to curb such hateful vandalising events@ANI @punjabkesari @thetribunechd https://t.co/wYTX4hwS6C pic.twitter.com/RtQbHZlAth

— Manjinder Singh Sirsa (@mssirsa) August 17, 2021