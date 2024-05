Ampere Electric Scooters Discount : एम्पीयर इलेक्ट्रिक स्कूटर्स पर दे रही शानदार छूट,सेव करें बचाएं हजारों रुपये

Ampere Electric Scooters Discount :देश में इलेक्ट्रिक स्कूटर्स की डिमांड ने कंपनियों के बीच प्रतिस्पर्धा बढ़ा दी है। ग्राहकों को लुभाने के कंपनिया तरह तरह के आफर्स का वादा कर कर ही है। एम्पीयर इलेक्ट्रिक अपने स्कूटर्स की बिक्री बढ़ाने के लिए शानदार छूट देने वादा कर रही है। कंपनी ने अपने इलेक्ट्रिक स्कूटरों की कीमत में 10 हजार रुपये तक की कटौती की है।

Ampere ने दो इलेक्ट्रिक स्कूटर Reo Li Plus और Magnus EX के दाम कम किए हैं। Reo Li Plus को अब 69,900 रुपये की जगह सिर्फ 59,900 रुपये में खरीद सकते हैं। Magnus EX को आप 104,900 रुपये की जगह सिर्फ 94,900 रुपये में खरीद सकते हैं।

टॉप स्पीड

Reo Li Plus इलेक्ट्रिक स्कूटर की टॉप स्पीड महज 25 किलोमीटर प्रति घंटा है। यह 120 किलोग्राम तक वजन सहने में सक्षम है। फुल चार्ज करने पर हम इससे 70 किमी तक का सफर तय कर सकते हैं। इस इलेक्ट्रिक स्कूटर को फुल चार्ज होने में 5 से 6 घंटे का समय लगता है।

रिमूवेबल बैटरी पैक

इलेक्ट्रिक स्कूटर्स में Magnus EX इलेक्ट्रिक स्कूटर एक बार चार्ज करने पर 80 किमी से 100 किमी तक का सफर तय कर सकता है। इसे फुल चार्ज होने में 6 घंटे से 7 घंटे का समय लगता है।