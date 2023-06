15 जून 2023, गुरुवार का पंचांग : आज गुरुवार के दिन बृहस्पति देव और भगवान श्री हरी विष्णु की करें पूजा, जीवन में सफलता मिलती है

15 जून 2023, गुरुवार का पंचांग: 15 जून को आषाढ़ कृष्ण पक्ष की उदया तिथि द्वादशी और गुरुवार का दिन है। 15 जून को भगवान शिव के निमित्त प्रदोष व्रत किया जाएगा। गुरुवार का दिन बृहस्पति देव और भगवान श्री हरी विष्णु को समर्पित है। कहा जाता है कि अगर व्यक्ति गुरुवार को विष्णु जी की विधि-विधान से पूजा करें तो उसे जीवन में सफलता मिलती है।

वार: गुरूवार, 15 जून 2023

तिथि: द्वादशी 08:32 AM तक उसके बाद त्रयोदशी

नक्षत्र :भरणी 02:12 PM तक उसके बाद कृत्तिका

पक्ष: कृष्ण पक्ष

माह: आषाढ़

सूर्योदय: 05:07 AM

सूर्यास्त: 06:50 PM

चंद्रोदय: 03:19 AM, June 16

चन्द्रास्त: 04:20 PM

अभिजीत मुहूर्त: 11:31 AM से 12:26 PM

अमृत काल मुहूर्त: 09:17 AM से 10:56 AM