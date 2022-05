आतंकी यासीन मलिक को मिली सजा पर बोले परेश रावल, मलिक दो तरह के होते हैं एक उमरान और दूसरे ...

जम्मू -कश्मीर: आतंकी मामले के आरोपी यासीन मलिक (Yasin Malik) को लेकर एनआईए कोर्ट (NIA Court) ने अपना आखिरी फैसला सुना दिया है। दरअसल, यासीन मलिक (Yasin Malik) को उम्रकैद की सजा सुनाई गई है। ऐसे में अब कोर्ट के फैसले पर सोशल मीडिया पर लगातार रिएक्शन आ रहें हैं।

दरअसल, राजनेताओं से लेकर स्टार्स तक कोर्ट के फैसले पर अपनी-अपनी राय रख रहे हैं। आप सभी को बता दें कि जम्मू-कश्मीर भाजपा (J&K BJP) ने आतंकी यासीन मलिक (Yasin Malik) की सजा के ऐलान के बाद कहा कि, ‘उसने पाकिस्तान की मदद से घाटी को लहूलुहान कर दिया।’

दूसरी तरफ द कश्मीर फाइल्स फिल्म के डायरेक्टर विवेक अग्निहोत्री ने यासीन मलिक की सजा को ग्रेट जजमेंट बताया। अब इन सभी के बीच बॉलीवुड अभिनेता परेश रावल ने भी ट्वीट किया है। उन्होंने यासीन मलिक को सजा सुनाने के बाद प्रतिक्रिया दी है।

There are two kinds of MALIK ! One is UMRAN who inspires youth and the other one is …!

— Paresh Rawal (@SirPareshRawal) May 25, 2022