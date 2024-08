Paris Olympics 8th Day: मनु भाकर से आज मेडल की हैट्रिक की उम्मीदें... जानिए भारत का पूरा शेड्यूल

Paris Olympics 8th Day India’s Full Schedule: पेरिस ओलंपिक 2024 का सातवां दिन भारत के भारत के लिए मिलाजुला रहा। एकतरफ बैडमिंटन पुरुष सिंगल्स में लक्ष्य सेन ने सेमीफाइनल में जगह पक्की की, हॉकी में भारत ने ऑस्ट्रेलिया को 3-2 से हरा दिया है। मनु भाकर ने 25 मीटर पिस्टल शूटिंग के फाइनल में प्रवेश पा लिया है। वहीं, महिलाओं की 78+ किलोग्राम स्पर्धा के राउंड ऑफ 32 में तुलिका मान 0-10 से हार गयीं। मिक्स्ड डबल्स आर्चरी में धीरज बोम्मादेवरा-अंकिता भगत की जोड़ी टीम ब्रॉन्ज मेडल मैच में यूएसए की जोड़ी से 2-6 से हार गई। वहीं, आठवें दिन मनु भाकर से इस ओलंपिक में तीसरे मेडल की उम्मीदें हैं।

ओलंपिक 2024 के 8वें दिन भारतीय एथलीट अधिक इवेंट्स में हिस्सा लेते हुए दिखाई नहीं देंगे। हालांकि, देश की नजरें महिला 25 मीटर पिस्टल के मेडल इवेंट पर टिकी रहने वालीं हैं जिसमें स्टार शूटर मनु भाकर एक्शन में दिखाई देंगी। क्वालिफिकेशन राउंड में मनु का बेहतरीन प्रदर्शन देखने को मिला था, उन्होंने क्वालिफिकेशन राउंड में दूसरे स्थान पर रहते हुए खत्म किया। उम्मीद है कि मनु आज मेडल की हैट्रिक लगाने में जरूर सफल होंगी। इसके अलावा, भारत के बॉक्सिंग खिलाड़ी निशांत देव आज पुरुष 71 किलोग्राम की कैटेगिरी में क्वार्टर फाइनल मुकाबला खेलेंगे। महिला तीरंदाजी में दीपिका कुमारी और भजन कौर पर नजरें रहने वाली हैं।

पेरिस ओलंपिक 2024 के आठवें दिन भारत का शेड्यूल

Schedule for Paris Olympics Day 8 🇮🇳

Manu Bhaker’s Women’s 25m Pistol Final along with 3 other Finals ( Based on Qualf) is on stake

Crucial Shooting & Archery matches tomorrow #Paris2024 | #TeamIndia | #LetsKhel pic.twitter.com/OEX1mCzMV1

— The Khel India (@TheKhelIndia) August 2, 2024