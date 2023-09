Parliament Special Session : संसद का विशेष सत्र नए भवन में 18 से 22 सितंबर तक चलेगा

नई दिल्ली। संसद का विशेष सत्र (Parliament session) 18 सितंबर से शुरू होगा और 22 सितंबर तक नए संसद भवन (New Building of Parliament) में चलेगा। संसद का सत्र बिना प्रश्नकाल के होगा। इस सम्बन्ध में अधिसूचना जारी की जा चुकी है। लोकसभा और राज्यसभा सचिवालय (Lok Sabha and Rajya Sabha Secretariat) ने बीते शनिवार को कहा कि संसद के दोनों सदनों का सत्र 18 से 22 सितंबर तक प्रश्नकाल या निजी सदस्यों के कामकाज के बिना आयोजित किया जाएगा।

सचिवालय ने कहा कि अंतिम कैलेंडर बाद में जारी होगा

सचिवालय ने कहा कि सत्र में पांच बैठकें होंगी। सदस्यों को अंतिम कैलेंडर के बारे में अलग से सूचित किया जाएगा। लोकसभा सचिवालय (Lok Sabha Secretariat) ने अपने बुलेटिन में कहा कि सदस्यों को सूचित किया जाता है कि सत्रहवीं लोकसभा का तेरहवां सत्र सोमवार, 18 सितंबर को शुरू होगा।

राज्यसभा सत्र 18 से 22 सितंबर तक चलेगा

वहीं, राज्यसभा सचिवालय (Rajya Sabha Secretariat) ने अपने बुलेटिन में कहा कि सदस्यों को सूचित किया जाता है कि राज्यसभा का 261वां सत्र 18 सितंबर से शुरू होगा। सत्र 18,19,20, 21 और 22 सितंबर तक चलेगा। इसमें कहा गया है कि सत्र आमतौर पर पूर्वाह्न 11 बजे से दोपहर एक बजे और फिर अपराह्न दो बजे से शाम छह बजे तक चलेगा।

प्रश्नकाल और गैर सरकारी कामकाज नहीं होगा

सचिवालय सूत्रों ने बताया कि विशेष सत्र (Special Session) के दौरान दोनों सदनों में प्रश्नकाल और गैर सरकारी कामकाज नहीं होगा। संसदीय कार्य मंत्री प्रह्लाद जोशी ने सोशल मीडिया साइट एक्स पर अपने पोस्ट में कहा था कि संसद का विशेष सत्र (17वीं लोकसभा का 13वां सत्र और राज्यसभा का 261वां सत्र) 18 से 22 सितंबर को बुलाया गया है ।

विशेष सत्र का सरकार ने घोषित नहीं किया एजेंडा

सरकार ने हालांकि संसद के विशेष सत्र (Parliament Special Session) का एजेंडा घोषित नहीं किया। संसद के इस विशेष सत्र (Special Session) के एजेंडे के बारे में आधिकारिक तौर पर कुछ भी नहीं कहा गया है। हालांकि यह सत्र जी 20 शिखर बैठक (G20 Summit) के कुछ दिनों बाद आयोजित होने जा रहा है।

नौ वर्षों में पहली बार मोदी सरकार के बुलाया संसद का विशेष सत्र

मोदी सरकार (Modi Government) के अब तक के नौ वर्षों के कार्यकाल में पहली बार ऐसा संसद का विशेष सत्र (Parliament Special Session) बुलाया है। इससे पहले हालांकि जीएसटी (GST) के लागू होने के अवसर पर जून 2017 की मध्यरात्रि को लोकसभा और राज्यसभा की संयुक्त बैठक बुलायी गयी थी।