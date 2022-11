Parliament Winter Session: इस दिन से शुरू होगा संसद का शीतकालीन सत्र

Parliament Winter Session: संसद का शीतकालीन सत्र इस साल 7 दिसंबर से 29 दिसंबर तक चलेगा। आगामी शीतकालीन सत्र में कुल 17 कार्य दिवस होंगे। इस बात की जानकारी केंद्रीय संसदीय कार्य मंत्री प्रह्लाद जोशी ने दी है।

बताया जा रहा है कि केंद्रीय संसदीय कार्य मंत्री प्रह्लाद जोशी ने ट्ववीट के माध्यम से जानकारी देते हुए कहा कि इस साल का शीतकालीन सत्र 7 दिसंबर से शुरू होगा और 29 दिसंबर तक चलेगा। 23 दिनों में 17 बैठकें होंगी। अमृत काल के बीच सत्र के दौरान विधायी कार्य और अन्य मदों पर चर्चा की उम्मीद है। बता दें कि यह पहला सत्र होगा जिसमें उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ पहली बार राज्यसभा की कार्यवाही का संचालन करेंगे। उपराष्ट्रपति राज्यसभा के सभापति होते हैं।

Winter Session, 2022 of Parliament will commence from 7 December & continue till 29th December having 17 sittings spread over 23 days. Amid Amrit Kaal looking forward to discussions on Legislative Business & other items during the session. Looking forward for constructive debate. pic.twitter.com/4LnYvEaUmd

— Pralhad Joshi (@JoshiPralhad) November 18, 2022