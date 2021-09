Payal Rohatgi को नेहरू और महात्मा गांधी पर आपत्तिजनक टिप्पणी करना पड़ा महंगा, दर्ज हुई FIR

Bollywood news: बॉलीवुड कई ऐसी एक्ट्रेस हैं जो अक्सर अपने बड़े बयानो के लिए विवादों मे घिरी रहतीं हैं। उन्ही एक्ट्रेस में से एक है पायल रोहतगी (Payal Rohatgi)। अक्सर एक्ट्रेस पायल रोहतगी (Payal Rohatgi) ने एक वीडियो शेयर कर महात्मा गांधी, जवाहरलाल नेहरू, इंदिरा गांधी और राजीव गांधी के खिलाफ आपत्तिजनक टिप्पणी की है।

जिसके बाद मानो पायल रोहतगी (Payal Rohatgi) की मुसीबतों की बाढ़ आ गई। आपको बता दें, पायल रोहतगी (Payal Rohatgi) के खिलाफ आईपीसी की धारा 153 (ए) (Section 153 (A) of IPC), 500,आईपीसी की धारा 505 (2) ( 500, section 505 (2) of IPC) और 34 के तहत मामला दर्ज किया गया है।

स्वतंत्रता सेनानी मोतीलाल नेहरू पर कर चुकी हैं आपत्तिजनक टिप्पणी

पायल रोहतगी का विवादों से पुराना नाता रहा है। इससे पहले उन्होंने स्वतंत्रता सेनानी मोतीलाल नेहरू (Freedom Fighter Motilal Nehru) को लेकर आपत्तिजनक टिप्पणी (offensive remarks) की थी जिसे लेकर बड़ा विवाद खड़ा हो गया था। इस वीडियो पर काफी हंगामे के बाद राजस्थान पुलिस ने आईटी एक्टर की धारा 66 और 67 (Rajasthan Police Section 66 and 67 of IT Actor) के तहत केस दर्ज कर लिया था।