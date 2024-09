बाबर आजम से एक बार फिर कप्तानी छीनेगा PCB; नए चेहरे पर दांव लगाने की तैयारी

Babar Azam may be removed from captaincy: बीते कुछ सालों से पाकिस्तान क्रिकेट टीम का प्रदर्शन काफी निराशाजनक रहा है, एकतरफ जहां बल्लेबाजों के बल्ले से रन नहीं निकल रहे हैं तो दूसरी तरफ गेंदबाजों की भी खूब पिटाई हो रही है। टीम का प्रदर्शन सुधारने के लिए कप्तान भी बदले गए, लेकिन कोई प्रदर्शन में कुछ खास फर्क नहीं दिखा। इन सब के बीच टीम के खिलाड़ियों के बीच मनमुटाव की खबरें भी आती रही हैं। इसी बीच खबर है कि पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड एक बार फिर समिति ओवरों के फार्मेट की कप्तानी से बाबर आजम को हटाने वाला है।