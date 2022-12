Petrol-Diesel Price: पेट्रोल डीजल के दाम ने फिर भरी उड़ान, जाने अपने शहर में तेलों के दाम

Petrol-Diesel Price: शुक्रवार को इंडियन ऑयल कंपनियों ने पेट्रोल-डीजल (Petrol-Diesel) के नए रेट जारी हो गए हैं तेल के दाम में कोई परिवर्तन नहीं हुआ है. आज भी चारों महानगरों समेत देश के लगभग सभी राज्यों में पेट्रोल-डीजल (Petrol-Diesel) के रेट पहले की ही तरह है.

हालांकि कच्चे तेल के दाम में 1.5 डॉलर का उछाल देखा गया है, जिसके बाद ब्रेंट क्रूड का भाव 1.46 डॉलर पहुंच गया है लेकिन इसके बाद भी तेल कंपनियों ने आज पेट्रोल-डीजल (Petrol-Diesel) के दामों में कोई बदलाव नहीं किया है, जिससे लोगों को राहत मिली हुई है.

हालांकि यूपी के नोएडा में पेट्रोल 24 पैसे औऱ डीजल 21 पैसे महंगा हुआ है और राजधानी लखनऊ में पेट्रोल 4 पैसे और डीजल 3 पैसे सस्ता हुआ है. जिसके बाद नोएडा-लखनऊ में एक लीटर पेट्रोल-डीजल की कीमत (Price of one liter petrol and diesel in Noida-Lucknow) क्रमश: 97 .0 रु, 90.14 रु, 96.44 रु और 89.64 रु प्रति लीटर हो गया है। मालूम हो कि घरेलू तेल की कीमतें हर रोज सुबह 6 बजे अपडेट होती हैं.

ये हैं आज के पेट्रोल के दाम

दिल्ली : 96.72 रुपये प्रति लीटर

मुंबई : 106.31 रुपये प्रति लीटर

कोलकाता : 106.03 रुपये प्रति लीटर

चेन्नई : 102.74 रु प्रति लीटर

नोएडा: 97.00 रुपये प्रति लीटर

बेंगलुरु: 101.94 रुपये प्रति लीटर

पटना: 107.38 रुपये प्रति लीटर

गुरुग्राम: 97.81 रुपये प्रति लीटर

केरल : 117.17 रुपये प्रति लीटर

जयपुर: 108.48 रुपये प्रति लीटर

लखनऊ: 96.44 रुपये प्रति लीटर

तिरुवनंतपुरम: 107.71 रुपये प्रति लीटर

पोर्टब्‍लेयर: 84.10 रुपये प्रति लीटर

गुरुग्राम: 97.10 रुपये रुपये प्रति लीटर

भुवनेश्वर: 103.19 रुपये प्रति लीटर

चंडीगढ़: 96.20 रुपये प्रति लीटर

हैदराबाद: 109.66 रुपये प्रति लीटर

ये हैं आज के डीजल के दाम