रुद्राक्ष कन्वेंशन सेंटर में पीएम मोदी, बोले- ग्लोबल टार्गेट से पहले ही भारत टीबी को हराएगा

वाराणसी। पीएम मोदी (PM Modi) ने बटन दबाकर राष्ट्रीय रोग नियंत्रण केंद्र (National Center for Disease Control) और उच्च रोकथाम प्रयोगशाला, वाराणसी शाखा का शुक्रवार को शिलान्यास किया। फिर संबोधित करते हुए पीएम मोदी (PM Modi) ने कहा कि एक देश के तौर पर भारत की विचारधारा का प्रतिबिंब वसुधैव कुटुंबकम् (Whole world is one family) यानी ‘पूरी दुनिया एक परिवार है’ की भावना में झलकता है। ये प्राचीन विचार आज आधुनिक विश्व को एकीकृत दृष्टि और एकीकृत समाधान दे रहा है। इसलिए भारत ने G20 की भी थीम रखी है एक दुनिया एक परिवार एक भविष्य।

उन्होंने कहा कि 2014 के बाद से भारत ने जिस नई सोच और अप्रोच के साथ टीबी के खिलाफ काम करना शुरू किया, वो वाकई अभूतपूर्व है। भारत के ये प्रयास पूरे विश्व को इसलिए भी जानने चाहिए क्योंकि ये टीबी के खिलाफ वैश्विक लड़ाई का एक नया मॉडल है। बीते 9 वर्षों में भारत ने टीबी के खिलाफ लड़ाई में अनेक मोर्चो पर एक साथ काम किया है।

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी (Prime Minister Narendra Modi) रुद्राक्ष कन्वेंशन सेंटर (Rudraksh Convention Center) में वन वर्ल्ड टीबी समिट (One World TB Summit) को संबोधित कर रहे हैं। पीएम ने कहा- हमने टीबी (TB) से लड़ने किए लोगों से नि-क्षय मंत्र बनने को कहा। पीएम बोले- काशी नगरी, वो शाश्वत धारा है, जो हजारों वर्षों से मानवता के प्रयासों और परिश्रम की साक्षी रही है। कुछ समय पहले ही भारत ने ‘One Earth, One Health’ के विजन को भी आगे बढ़ाने की पहल की है और अब, ‘One World TB Summit’ के जरिए भारत एक और संकल्प को पूरा कर रहा है। टीबी के खिलाफ लड़ाई में, भारत ने जो बहुत बड़ा काम किया है, वो जनभागीदारी है। एक देश के तौर पर भारत की विचारधारा का प्रतिबिंब ‘वसुधैव कुटुंबकम्’ यानी- ‘Whole world is one family’ की भावना में झलकता है।