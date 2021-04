तमिल एक्टर विवेक के निधन पर पीएम मोदी ने जताया शोक, कहा- परिवार के सदस्यों मित्रों के प्रति मेरी संवेदनाएं

नई दिल्ली: प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने मशहूर तमिल अभिनेता विवेक के निधन पर शनिवार को शोक प्रकट किया और कहा कि पर्यावरण तथा समाज के लिए उनकी चिंता उनके जीवन के साथ ही उनकी फिल्मों में भी विदित थी। विवेक का शनिवार तड़के दिल का दौरा पड़ने से निधन हो गया। वह 59 वर्ष के थे।

प्रधानमंत्री ने ट्वीट कर कहा, ”जानेमाने अभिनेता विवेक के असामयिक निधन ने बहुत सारे लोगों को सदमा पहुंचाया है। अपने हास्य व बुद्धिमत्तापूर्ण संवाद अदायगी से उन्होंने लोगों का मनोरंजन किया उनके जीवन व उनकी फिल्मों में पर्यावरण और समाज के लिए उनकी चिंता विदित है। उनके परिवार के सदस्यों, मित्रों और प्रशंसकों के प्रति मेरी संवेदनाएं हैं।”

The untimely demise of noted actor Vivek has left many saddened. His comic timing and intelligent dialogues entertained people. Both in his films and his life, his concern for the environment and society shone through. Condolences to his family, friends and admirers. Om Shanti.

